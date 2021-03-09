Вакцинація Covishield в Україні: що кажуть щеплені (відео)

Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.
За сімома замками, у спеціальній кімнаті-холодильнику зі стабільною температурою і суворо обмеженим доступом. Саме так зберігається вакцина Covishield, якою вже другий тиждень вакцинують медиків в Україні. Робити ін’єкції можна протягом 6 годин з моменту відкриття ампули. Якщо цей час сплив, а охочих вакцинуватися не знайшлося, препарат доводиться просто виливати. При цьому вколоти залишки препарату собі, аби не виливати його, медики не мають права. Це не передбачено протоколом.
Що кажуть ті, хто вже вколовся?
Якими вакцинами від коронавірусу щеплюватимуть українців? Чи варто розраховувати на колективний імунітет? І чому Україна мало не проспала вакцинацію? Імунолог Федір Лапій в інтерв'ю DW.
Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?