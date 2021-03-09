Вакцинація Covishield в Україні: що кажуть щеплені (відео)

За сімома замками, у спеціальній кімнаті-холодильнику зі стабільною температурою і суворо обмеженим доступом. Саме так зберігається вакцина Covishield, якою вже другий тиждень вакцинують медиків в Україні. Робити ін’єкції можна протягом 6 годин з моменту відкриття ампули. Якщо цей час сплив, а охочих вакцинуватися не знайшлося, препарат доводиться просто виливати. При цьому вколоти залишки препарату собі, аби не виливати його, медики не мають права. Це не передбачено протоколом.

Що кажуть ті, хто вже вколовся?