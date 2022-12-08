Ексголову НБУ заочно арештували у справі "Укргазбанку"

Шевченко у свою чергу звинуватив суд в упередженості і пообіцяв арешт оскаржити. Справу проти себе вій і надалі називає політично мотивованою.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 8 грудня, заочно арештував Кирила Шевченка, який до початку жовтня був головою Національного банку України (НБУ), а до цього - займав посаду голови правління державного "Укргазбанку", повідомила в Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Оскільки Шевченко наразі перебуває у розшуку у справі "Укргазбанку", питання про те, чи застосовувати до нього цей запобіжний захід, ще раз розглядатиметься після затримання "та доставки до місця проведення досудового розслідування", зауважили в прокуратурі.

В чому підозрюють Шевченка

За версією слідства, у період з 2014 по 2019 рік посадові особи "Укргазбанку" вивели з фінансової установи понад 206 мільйонів гривень. Це відбувалося під виглядом оплати послуг посередників за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. При цьому такі послуги існували лише на папері, а клієнти самі розміщували кошти в банку.

У жовтні САП та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосили підозри п'ятьом колишнім співробітникам банку, а пізніше - оголосили трьох з них у розшук, в тому числі - колишнього очільника банку.

Позиція ексголови НБУ

Сам Шевченко після рішення суду заявив, що подавав клопотання про участь у засіданні в форматі відеозв'язку, не уточнивши, де саме він наразі перебуває і що завадило йому прибути на засідання. "Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону", - написав ексголова НБУ у Facebook.

Він вчергове заявив, що піддається політичному переслідуванню. За словами Шевченка, суд відмовив у відводі прокурора, так само, як і у витребуванні в "Укргазбанку" документів, на які "посилається прокурор, однак чомусь не долучає їх до клопотання". "Зрештою судом відмовлено, увага, в усіх клопотаннях, що заявлено стороною захисту", - стверджує колишній посадовець.

Він також звинуватив суд в упередженому ставленні до сторони захисту. "Ця політично мотивована справа, штучно створена нашвидкуруч, не містить жодних доказів і розвалиться у будь-якому неупередженому суді", - вважає Шевченко.

Ексочільник НБУ пообіцяв оскаржити свій заочний арешт.