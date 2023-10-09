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ВАКС закрив справу "Роттердам+", САП оскаржуватиме

Ольга Журавльова
9 жовтня 2023 р.

Прокурор САП не погодився з рішенням суду закрити справу "Роттердам" та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

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Транспортування вугілля (ілюстративне фото)
Махінації з вугіллям за формулою "Роттердам+" коштували українцям понад 19 мільярдів гривень, вважають у САПФото: Phelan M. Ebenhack/AP Photo/picture images

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у понеділок, 9 жовтня, ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" через закінчення строку досудового розслідування, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії. Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться у повідомленні.

Справа "Роттердам+"

У березні 2023 року прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". Це стосувалося ексголови Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕП) Дмитра Вовка, ексчлена НКРЕКП Володимира Євдокимова, двох співробітників Нацкомісії і двох топменеджерів енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Слідчі НАБУ вважають, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП погодилась це зробити та додала ці неіснуючі видатки у формулу, за якою розрахувався тариф. Це, за даними слідства, спричинило зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури та підприємців.

За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 мільярда гривень збитків споживачам електроенергії.

Як українців ошукують формулою "Роттердам+": вугілля зі Сходу за ціною Заходу (28.08.2017)

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