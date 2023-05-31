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ВАКС продовжив запобіжний захід ексзаступнику міністра

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Експосадовця мінінфраструктури підозрюють у зловживанні владою і заподіянні збитків на суму понад 30 мільйонів доларів. ВАКС подовжив до серпня накладені на експосадовця обов'язки.

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Вищий антикорупційний суд України
Вищий антикорупційний суд УкраїниФото: Pavlo Gonchar/picture alliance

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) подовжив до 4 серпня 2023 року термін дії обов'язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури, підозрюваного у зловживанні владою і заподіянні збитків на суму понад 30 мільйонів доларів. Відповідне рішення було ухвалене в середу, 31 травня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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"31 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури України, який разом із колишнім міністром підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, що завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків", - ідеться в повідомленні САП у Telegram-каналі.

За інформацією прокуратури, термін дії зобов'язань продовжено до 4 серпня 2023 року.

У САП також нагадали, що 4 квітня слідчий суддя ВАКС застосував до зазначеної особи запобіжний захід у вигляді застави розміром чотири мільйони гривень. Також на підозрюваного було покладено такі зобов'язання: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та роботи, виїзд за кордон, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

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Хоч у повідомленні САП ексчиновник не згадується на ім'я, раніше українські ЗМІ повідомляли, що в випадку з ухвалою ВАКСу від 4 квітня йшлося про Володимира Шульмейстера - колишнього першого заступника міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, який очолював міністерство інфраструктури України у 2014-2016 роках. 

Пивоварського так само підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

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