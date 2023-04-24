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Найманець ПВК "Вагнер" у Донецькій області
Найманець ПВК "Вагнер" у Донецькій областіФото: Valentin Sprinchak/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Вагнерівцю-казаху оголосили підозру в найманстві - ОГПУ

Максим Сидоржевський
14 хв. тому

Громадянин Казахстану воював в Україні у складі ПВК "Вагнер", а нині перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру в найманстві, інформує Офіс генпрокурора.

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Українські слідчі повідомили про підозру в найманстві громадянину Казахстану, який добровільно пішов воювати проти України у складі ПВК "Вагнер". Як зазначається в поширеному в понеділок, 24 квітня, повідомленні Офісу генпрокурора України, нині підозрюваний перебуває під вартою.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року уродженець Таєншинського району Петропавлівської області Республіки Казахстан відбував покарання в одній з колоній РФ за зґвалтування. Він добровільно погодився на пропозицію представників так званої ПВК "Вагнер" щодо участі у воєнних діях проти України", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в Telegram-каналі.

Повідомляється, що вже в листопаді 2022 року він прибув до тренувального табору "вагнерівців" у Ростовській області. "Там підписав контракт та почав проходити "навчання". За "роботу" завербованому найманцю обіцяли виплачувати щомісяця щонайменше 200 тисяч рублів", - кажуть слідчі.

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Надалі підозрюваний воював проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення в районах міста Кремінної Луганської області та села Яковлівки Бахмутського району.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину Казахстану повідомлено про підозру в участі як найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років.

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