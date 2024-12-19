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Ваґенкнехт визнала помилку в оцінці вторгнення РФ в Україну

Максим Сидоржевський | Роман Сулима
19 грудня 2024 р.

Лідерка німецького "Союзу Сари Ваґенкнехт" повідомила, що сприйняла дії Росії на початку 2022 року як "загрозливий жест". Перед цим вона заявляла, що РФ не зацікавлена у вторгненні в Україну.

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Німецька політикиня Сара Ваґенкнехт
Сара ВаґенкнехтФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Німецька політикиня Сара Ваґенкнехт (Sarah Wagenknecht) визнала, що помилилася в оцінці ситуації незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

"Тоді я теж помилялася. Я подумала, що це був загрозливий жест", - сказала голова "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) 18 грудня в ефірі програми Heute Journal німецького телеканалу ZDF, маючи на увазі масові переміщення російських військ у прикордонних з Україною регіонах незадовго до вторгнення.

У той самий період часу Ваґенкнехт заявляла, що Росія не зацікавлена у вторгненні в Україну. "На той час це була оцінка Федеральної розвідувальної служби BND, про яку нас також поінформували в Бундестазі. Це було невірно", - зазначила вона. 

Водночас Ваґенкнехт знову поскаржилася на недостатні дії щодо запобігання війні. "Багато речей були цілком передбачувані, і цієї війни, безумовно, можна було б уникнути, якби було вжито більше заходів, щоб не перетинати "червоні лінії" росіян", - додала вона.

Ваґенкнехт - противниця поставок зброї Україні

Лідерка партії ССВ запекло критикує західні поставки зброї в Україну та регулярно виступає за переговори з Росією.

"Я думаю, що ми, Німеччина, повинні знову стати голосом посередництва, голосом дипломатії в цьому світі, який насправді робить усе можливе, щоб припинити воєнні конфлікти шляхом переговорів", - заявила вона в ефірі Heute Journal.

3 жовтня ССВ організував у Берліні масову демонстрацію під гаслом "Ні - війні! Геть зброю!". Два чинні земельні прем'єр-міністри - Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) з Бранденбурга та Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) із Саксонії, а також Маріо Фоґт (Mario Voigt), який має шанси стати новим прем'єр-міністром Тюрингії, того самого дня опублікували в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung статтю, у якій висловили цілковиту підтримку позиції Ваґенкнехт.

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