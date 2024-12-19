Ваґенкнехт визнала помилку в оцінці вторгнення РФ в Україну

Лідерка німецького "Союзу Сари Ваґенкнехт" повідомила, що сприйняла дії Росії на початку 2022 року як "загрозливий жест". Перед цим вона заявляла, що РФ не зацікавлена у вторгненні в Україну.

Німецька політикиня Сара Ваґенкнехт (Sarah Wagenknecht) визнала, що помилилася в оцінці ситуації незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

"Тоді я теж помилялася. Я подумала, що це був загрозливий жест", - сказала голова "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) 18 грудня в ефірі програми Heute Journal німецького телеканалу ZDF, маючи на увазі масові переміщення російських військ у прикордонних з Україною регіонах незадовго до вторгнення.

У той самий період часу Ваґенкнехт заявляла, що Росія не зацікавлена у вторгненні в Україну. "На той час це була оцінка Федеральної розвідувальної служби BND, про яку нас також поінформували в Бундестазі. Це було невірно", - зазначила вона.

Водночас Ваґенкнехт знову поскаржилася на недостатні дії щодо запобігання війні. "Багато речей були цілком передбачувані, і цієї війни, безумовно, можна було б уникнути, якби було вжито більше заходів, щоб не перетинати "червоні лінії" росіян", - додала вона.

Ваґенкнехт - противниця поставок зброї Україні

Лідерка партії ССВ запекло критикує західні поставки зброї в Україну та регулярно виступає за переговори з Росією.

"Я думаю, що ми, Німеччина, повинні знову стати голосом посередництва, голосом дипломатії в цьому світі, який насправді робить усе можливе, щоб припинити воєнні конфлікти шляхом переговорів", - заявила вона в ефірі Heute Journal.

3 жовтня ССВ організував у Берліні масову демонстрацію під гаслом "Ні - війні! Геть зброю!". Два чинні земельні прем'єр-міністри - Дітмар Войдке (Dietmar Woidke) з Бранденбурга та Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) із Саксонії, а також Маріо Фоґт (Mario Voigt), який має шанси стати новим прем'єр-міністром Тюрингії, того самого дня опублікували в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung статтю, у якій висловили цілковиту підтримку позиції Ваґенкнехт.