В Узбекистані обирають президента: явки вже достатньо для визнання виборів

В Узбекистані в неділю, 24 жовтня, відбуваються президентські вибори. За даними ЦВК країни, станом на 12 годину за місцевим часом в голосуванні взяло участь понад 33 відсотки зареєстрованих виборців. Згідно з виборчим законодавством Узбекистану, цього достатньо, аби вибори президента країни було визнано такими, що відбулися, повідомляє "Інтерфакс".

П'ять кандидатів від п'яти партій

Кандидати в президенти в Узбекистані висуваються лише політичними партіями. Всі п'ять політичних партій, які офіційно діють в Узбекистані, зареєстрували кандидатів для участі у виборах. Рух підприємців і ділових людей - Ліберально-демократична партія Узбекистану (УзЛіДеП) зареєструвала кандидатом в президенти чинного главу держави Шавката Мірзійоєва, Народно-демократична партія Узбекистану (НДПУ) - заступницю голови центральної ради Максуду Варісову, Демократична партія "Міллій тікланиш" ("Національне відродження"), Соціал-демократична партія "Адолат" ("Справедливість") і Екологічна партія - своїх лідерів Алішера Кадирова, Бахрама Абдухалімова і Нарзулло Абламурадова.

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Головним претендентом на перемогу вважається чинний президент Мірзійоєв. Його було обрано на цю посаду на виборах в грудні 2016 року після смерті першого президента країни Іслама Карімова в вересні того ж року.

Вибори під наглядом ОБСЄ

ЦВК Узбекистану акредитувала на вибори 971 міжнародного спостерігача, з яких 629 - від міжнародних організацій. Зокрема, за виборами спостерігають місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Співдружності Незалежних Держав, Шанхайської організації співробітництва, Організації ісламського співробітництва.

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Попередні підсумки виборів ЦВК планує оприлюднити в понеділок, 25 жовтня. Законодавство передбачає повторне голосування, якщо жоден з кандидатів не зможе заручитися підтримкою понад 50 відсотків голосів виборців. В цьому разі в другому турі виборів візьмуть участь два кандидати, які посіли першу й друге місця в першому турі. Президентські вибори в Узбекистані проводяться раз на п'ять років.