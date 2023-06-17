Уругвай переплавить бронзового нацистського орла на голуба

350-кілограмового орла знайшли рятувальники на дні затоки Ла-Плата у 2006 році. З того часу в країні вирішували, хто ним має володіти.

Уругвай переплавить бронзового нацистського орла, піднятого із затонулого німецького військового корабля, і зробить з нього голуба миру. Про це оголосив у п'ятницю, 16 червня, президент країни Луїс Лакальє Поу, повідомляє AFP.

Статуя вагою 350 кілограмів і висотою два метри оздоблена нацистською свастикою. Вона прикрашала крейсер нацистської Німеччини "Адмірал Граф Шпее" (Admiral Graf Spee), який був потоплений під час Другої світової війни. Його знайшли на дні затоки Ла-Плата 2006 року.

"У часи розколу, насильства, війни у світі ми хочемо встановити знак миру", - сказав Лакальє Поу журналістам у Монтевідео, передає dpa.

До проєкту залучили відомого скульптора

Нову скульптуру голуба створить відомий уругвайський скульптор Пабло Атчугаррі. За його словами, це буде "довгий і важкий" процес відтворення статуї, який, як очікується, завершиться приблизно в листопаді.

Тим часом президент Уругваю сказав, що точне місце для скульптури ще не визначене. Але він додав, що вона може бути розміщена в прибережному місті Пунта-дель-Есте, де Ла-Плата впадає в Атлантичний океан.

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Тривала судова тяганина

Бронзовий нацистський орел був знайдений командою морських рятувальників у 2006 році після 10-річних пошуків корабля.

За два роки до того мисливці за скарбами підписали угоду з уругвайським флотом про розподіл прибутку від знахідки 50 на 50.

У 2019 році суд постановив, що скульптура має бути продана, підтвердивши, що половина виручених коштів піде уряду, а половина - команді рятувальників.

Але згодом рятувальники подали позов, стверджуючи, що уряд відмовився від цієї угоди.

2021 року Верховний суд Уругваю постановив, що орел є власністю держави.

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