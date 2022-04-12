В уряді ФРН закликають надати Україні додаткове озброєння

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 12 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 13 квітня, з 00:00 (час київський).

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Президент Франції Еммануель Макрон не очікує на швидку відмову Росії від своїх воєнних планів в Україні. В інтерв'ю французькій газеті Le Point глава держави сказав, що президент РФ Володимир Путін "вирішив, що не зупиниться". Навіть якщо він зрозумів, що Україна не підкориться, "йому потрібна військова перемога для себе", наголосив Макрон. Французький президент вважає, що відведення російських військ з півночі України може означати зосередження уваги на захопленні територій на сході країни, щоб провести "парад перемоги" 9 травня. З цієї причини "я слабо вірю в нашу колективну здатність посадити (Путіна - Ред.) за стіл переговорів найближчим часом", додав Макрон.

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Міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) закликав терміново надати Україні додаткове озброєння на тлі очікуваного наступу Росії на Донбас. "Все, що може зараз допомогти українській армії, має бути оперативно поставлено", - сказав Хабек німецьким телеканалам ProSieben та SAT.1. Водночас він зазначив, що країнам, які постачають зброю Україні, не можна "повністю оголюватися", а слід зберегти власну обороноздатність.

Зеленський закликав світ діяти превентивно

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що після повідомлень про застосування російськими окупантами у Маріуполі боєприпасу з отруйною речовиною світ має відповідним чином відреагувати. За його словами, поки не можна робити стовідсоткових висновків про те, що саме це була за речовина. "Зрозуміло, що у заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя, і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно, бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування услід вже нічого не змінить і буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив Зеленський.

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Очільники трьох комітетів німецького Бундестагу вважають, що Європейському Союзу слід якнайшвидше запровадити ембарго на купівлю російської нафти. Про це керівники комітетів оборони, закордонних справ та в справах Європи парламенту ФРН заявили у вівторок після візиту до України. За словами керівника комітету закордонних справ Міхаеля Рота (Michael Roth), запровадження нафтового ембарго могло би стати важливим сигналом, оскільки воно б вплинуло на одне з найбільших джерел прибутку для РФ. А на думку глави комітету у справах Європи Антона Гофрайтера (Anton Hofreiter), запровадити ембарго на російську нафту в рамках ЄС є можливим упродовж кількох тижнів. Також очільники трьох комітетів висловилися за подальші поставки зброї Україні та чітку перспективу вступу України до ЄС.

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У Нідерландах митні органи взяли під "посилене спостереження" 20 яхт, які перебувають у верфях країни, у зв'язку із санкціями проти Росії та Білорусі через війну в Україні. Ці судна "не дозволяється постачати, передавати або експортувати", йдеться в заяві митниці, яку наводить агентство AFP. Зазначається, що 14 з цих яхт будуються, дві готові до постачання та ще чотири перебувають на технічному обслуговуванні.

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Президент США Джо Байден підтвердив, що вважає геноцидом дії російських військ в Україні. "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити ідею того, щоб бути у змозі бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він, цитує Reuters. Він повідомив, що уряд США доручить юристам "вирішити на міжнародному рівні", чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

Зеленський обіцяє покарання усім, хто скоїв воєнні злочини

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Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що на усіх російських воєнних злочинців, які вчиняли звірства проти українських цивільних, чекає відповідальність. "Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів, скільки би часу, скільки би зусиль для цього не знадобилося. Ми усіх знайдемо, і хай Медведчук вам буде як показовий приклад - навіть колишній олігарх не врятувався, що вже говорити про набагато простіших злочинців з російської глибинки. Дістанемо кожного!" - пообіцяв президент у відеозверненні у ніч на середу. За словами Зеленського, з'являється все більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів. "Про нелюдську жорстокість російських військових по відношенню до жінок, до дітей, про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати", - повідомив Зеленський.

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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) висловила стурбованість повідомленнями про можливе застосування хімічної зброї в заблокованому російськими військами Маріуполі. "Технічний секретаріат ОЗХЗ уважно стежить за ситуацією в Україні. Секретаріат стурбований нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї у Маріуполі, які циркулюють у ЗМІ останні 24 години", - йдеться у заяві організації.

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Віктор Медведчук затриманий при спробі втекти з України

Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Службою безпеки України Віктора Медведчука на полонених Росією українських військових. У своєму відеозверненні у ніч на середу Зеленський зауважив, що вважає "особливо цинічним" з боку Медведчука під час спроби втечі з України використовувати військовий камуфляж. "Намагався так замаскуватися - ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчув сам для себе обрав військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні", - наголосив Зеленський, додавши, що вважає важливим, щоб правоохоронні органи і військові розглянули можливість обміну Медведчука. За його словами, Медведчука було затримано при спробі втекти з України. "Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави", - повідомив Зеленський.

Шольц отримав запрошення до Києва

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Після того, як офіційний Київ відхилив візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), до Києва було запрошено німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Як заявив ввечері у вівторок, 12 квітня, в ефірі телеканалу ProSieben посол України у ФРН Андрій Мельник, президент та уряд країни "були б дуже раді, якби федеральний канцлер Олаф Шольц відвідав Київ". Під час такого візиту, за словами Мельника, мало б йтися про можливості поставки Німеччиною Україні важкого озброєння.

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Президент США Джо Байден закинув президенту РФ Володимиру Путіну скоєння геноциду в Україні. "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси", - заявив Байден у штаті Айова у вівторок, цитує агенція AFP.

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За інформацією агенції Reuters, США мають намір виділити додаткову військову допомогу Україні на загальну суму у 750 мільйонів доларів. Про виділення цієї допомоги може бути оголошено вже у середу. Що конкретно увійде до цього пакету допомоги, поки ще обговорюється, зауважує Reuters.

Дивитись відео 09:09 Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)