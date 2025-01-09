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В уряді пропонують українцям за кордоном роботу з бронню

Дмитро Шварц
9 січня 2025 р.

Україна готова дати чоловікам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від мобілізації, заявив віцепрем'єр Чернишов. Для цього за кордоном планують розгорнути центри пошуку вакансій.

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Віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов
Олексій ЧернишовФото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance

Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації, заявив у коментарі "Радіо Свобода" в четвер, 9 січня, віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. 

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість з них Україна готова бронювати від військової служби", - сказав Чернишов.

За його словами, для самих громадян України - "це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення".

Україна планує розгорнути за кордоном центри допомоги з пошуком роботи

Міністр розповів, що планується розгорнути центри, які допоможуть з пошуком вакансій всередині країни та в країнах перебування українців.

"Ці центри вакансій зможуть надавати послуги та заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець", - зазначив Чернишов.

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