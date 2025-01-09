В уряді пропонують українцям за кордоном роботу з бронню

Україна готова дати чоловікам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від мобілізації, заявив віцепрем'єр Чернишов. Для цього за кордоном планують розгорнути центри пошуку вакансій.

Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації, заявив у коментарі "Радіо Свобода " в четвер, 9 січня, віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість з них Україна готова бронювати від військової служби", - сказав Чернишов.

За його словами, для самих громадян України - "це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення".

Україна планує розгорнути за кордоном центри допомоги з пошуком роботи

Міністр розповів, що планується розгорнути центри, які допоможуть з пошуком вакансій всередині країни та в країнах перебування українців.

"Ці центри вакансій зможуть надавати послуги та заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець", - зазначив Чернишов.