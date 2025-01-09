В уряді пропонують українцям за кордоном роботу з бронню

В уряді пропонують українцям за кордоном роботу з бронню9 січня 2025 р.
Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації, заявив у коментарі "Радіо Свобода" в четвер, 9 січня, віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов.
"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість з них Україна готова бронювати від військової служби", - сказав Чернишов.
За його словами, для самих громадян України - "це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення".
Україна планує розгорнути за кордоном центри допомоги з пошуком роботи
Міністр розповів, що планується розгорнути центри, які допоможуть з пошуком вакансій всередині країни та в країнах перебування українців.
"Ці центри вакансій зможуть надавати послуги та заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець", - зазначив Чернишов.