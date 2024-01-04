Уряд Польщі: Ембарго на імпорт з України є безстроковим

Ембарго на імпорт українських продуктів до Польщі буде діяти безстроково до окремого рішення про скасування, заявив міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський.

Ембарго на імпорт українських продуктів до Польщі діятиме безстроково - до окремого рішення про його скасування. Про це у четвер, 4 січня, заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

"Кордони не відкриватимуть, ембарго на українську продукцію безстрокове - до його скасування. Я підтримую вимоги Rolnicza 12 (вимоги аграріїв щодо майбутнього сільського господарства Польщі - Ред.), які, однак, повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі включно з законодавством ЄС”, - цитує міністра його пресслужба у соцмережі Х.

За словами міністра, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, проте "юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу". "Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", - наголосив він, ймовірно маючи на увазі вимоги польських мітингувальників, обіцянки щодо виконання яких останні вимагали закріпити письмово.

"Ми виконуємо вимоги протестуючих фермерів, але це процес. Якщо фермерам потрібно буде підписати угоду, я можу це зробити", - сказав він.

Польські фермери поновили блокаду на КПП "Медика - Шегині"

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" відновили 4 січня акцію протесту та блокаду прикордонного переходу "Медика-Шегині", яка була призупинена 24 грудня 2023 року. За словами лідера організації Романа Кондрува, організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги буде виконано, тому акцію протесту вирішили продовжити.

Фермери розпочали свою акцію 23 листопада минулого року, вимагаючи серед іншого дотації на кукурудзу, додаткові гроші на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні у 2024 році.

Окрім фермерів КПП "Медика-Шегині" і ще три пункти пропуску на кордоні Польщі і України блокують й польські перевізники. Вони протестують проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").