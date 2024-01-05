Шмигаль: У 2024 році виплати освітянам зростуть на 21%

Видатки на охорону здоров'я у 2024 році також зростуть - на 31 мільярд гривень у порівнянні з 2023 роком, повідомив прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль.

Видатки державного бюджету України на освіту у 2024 році складуть більш ніж 170 мільярдів гривень, що на понад 20 мільярдів перевищує показник минулого року. Про це під час засідання уряду у п'ятницю, 5 січня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виплати українським освітянам, нашим вчителям будуть підвищені на 21 відсоток. Ми виділяємо суттєві гроші - 2,5 мільярда гривень - на облаштування укриттів, 1,5 мільярда гривень - на Нову українську школу, 1,5 мільярда гривень - на модернізацію шкільних їдалень, і один мільярд гривень - на шкільні автобуси", - заявив він.

Також Шмигаль повідомив, що цьогоріч уряд планує запустити масштабну реформу вищої освіти, яка передбачатиме зміну підходів фінансування для нових вступників. "Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання", - зазначив прем'єр.

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Державне замовлення передбачає повністю безоплатне навчання за рахунок бюджетних грошей для вступників з найкращим конкурсним балом та для вразливих категорій. Держзамовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі, наприклад, вчителів та лікарів, наголосив Шмигаль. Після закінчення навчання студентам, які вчилися коштом держави за цими спеціальностями, держава запропонує перше місце роботи.

Водночас планується запровадити модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання, повідомив він. "Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання", - зазначив Шмигаль.

Серед новацій, які пропонує уряд, - встановлення спеціальних умов прийому на навчання в університетах для ветеранів, дітей загиблих українських героїв, дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інших пільгових категорій, наголосив Шмигаль.

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Збільшення видатків на медицину

Крім цього, Шмигаль зазначив, що у 2024 році видатки на охорону здоров’я також зростуть і загалом складуть 239 мільярдів гривень, що на 31 мільярд більше у порівнянні з 2023 роком.

"На програму медичних гарантій додаємо 16 мільярдів гривень. Запускаємо пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. Один мільярд гривень виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях, - сказав він. - Програму "Доступні ліки" теж збільшуємо - до 5,2 мільярда гривень".

Значну увагу уряд має намір приділити фінансуванню реабілітації, охороні материнства та дитинства, діагностиці та лікуванню онкологічних захворювань, додав Шмигаль. Також держава, за словами голови уряду, продовжить розвивати цифрові інструменти, а найближчим часом планується запустити електронний кабінет пацієнта.

"В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", - додав прем'єр.

Окрім цього, уряд планує підвищувати ефективність медичних закупівель за допомогою так званого електронного каталогу, через який медичні заклади купують ліки та медичні вироби.

"Сьогодні ухвалимо постанову, що передбачає розширення переліку ліків і медвиробів, які будуть купуватися через такий каталог. Ці зміни важливі, бо це про прозорість та про ефективність використання грошей платників податків", - сказав Шмигаль.

Невизначеність із бюджетом

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Денис Шмигаль надав запит про скликання екстреного засідання Міжвідомчої координаційної групи донорів через невизначеність у державному бюджеті України на 2024 рік.

У листі Шмигаль наголосив, що фінансування необхідне вже наступного місяця і має бути спрямоване на основні бюджетні потреби України - виплати освітянам, державним службовцям та пенсіонерам. Він попросив групу зосередитися на цьому, а не на своєму довгостроковому мандаті з координації ресурсів для реконструкції та відновлення економіки після війни.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що бюджет України може зіткнутися з дефіцитом вже в перші два місяці 2024 року.

