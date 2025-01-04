В уряді Німеччини проти заборони петард і феєрверків

Після безладів у новорічну ніч у Німеччині заговорили про загальну заборону петард і феєрверків, однак канцлер Олаф Шольц і глава МВС Ненсі Фезер - проти такого кроку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив проти загальної заборони піротехнічних засобів під час святкувань - так званої "заборони петард", на чому раніше наполягав дехто з політиків і громадян країни.

"Я за те, щоб діяли належні правила для того, що виробляється. Але саму заборону на петарди я вважаю дещо дивною", - сказав Шольц в інтерв'ю журналу Stern , опублікованому в суботу, 4 січня.

Не повна заборона, а обмеження на місцевому рівні

Так само міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) наголосила, що теж не підтримує ідею тотальної заборони феєрверків, хоч і не має нічого проти запровадження місцевою владою окремих зон, де діятиме заборона піротехнічних засобів.

"Правильною відповіддю є не загальнонаціональна заборона феєрверків, а більш цілеспрямовані заходи на місцевому рівні. Метою має бути забезпечення мирних святкувань і феєрверків, але при цьому запобігання дуже небезпечним новорічним ексцесам", - сказала вона в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

"З точки зору небезпеки існують значні відмінності між густонаселеними містами та сільською місцевістю, а всередині міст - між окремими гарячими точками та районами, де люди святкують мирно", - пояснила міністерка. За її словами, якщо це буде більше враховуватися на місцевому рівні, то можна буде вживати цілеспрямованіших заходів і щодо покращення контролю.

Водночас Фезер наголосила на важливості притягнення до відповідальності винних у спричиненні безладів у новорічну річ у Берліні, в тому числі й після хаотичного й небезпечного застосування феєрверків. Тоді в німецькій столиці затримали близько 400 порушників правил застосування піротехнічних засобів, а загалом по країні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою загинули п'ятеро людей.

Напередодні стало відомо, що понад 270 тисяч німців підписали петицію про цілковиту заборону піротехніки під час святкувань.