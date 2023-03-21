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Києво-Печерська лавра
Заповідник "Києво-Печерська лавра" попередив УПЦ (МП) про припинення доступу до Ближніх та Дальніх печер і трьох храмівФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
СуспільствоУкраїна

В УПЦ МП кажуть, що їм заборонили доступ до печер у Лаврі

Степан Смишляєв
1 год. тому

Через роботу комісії, яка перевіряє стан культурних цінностей, священникам заборонили доступ до печер і трьох храмів на території Києво-Печерської лаври, стверджують в УПЦ (МП).

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Керівництво національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у понеділок, 20 березня, попередило Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) про припинення доступу до Ближніх та Дальніх печер через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості розташованих там культурних цінностей, повідомили в УПЦ МП.

У зв’язку з цим церкві також припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм) на території Лаври.

Оскільки на зазначених об'єктах розташовані "мощі преподобних", в УПЦ МП висловлюють занепокоєння "методом визначення стану збереженості цих святинь", й називають зачинення печер "безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян".

Натомість в міністерстві культури та інформаційної політики повідомили у вівторок, що на території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія, яка визначить рівень збереження культурних цінностей. "21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у Ближні печери з мощами святих. На території лаври розпочала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства. У відомстві зазначили, що мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. "Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер - припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)", - додали в мінкультури.

УПЦ МП просять покинути Лавру

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" заявив раніше, що з 29 березня розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Проте намісник монастиря Павло заявив, що ченці не збираються виселятися з Лаври.

У міністерстві культури уточнили, що з Лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ МП.  А ченцям запропонували перехід до ПЦУ. В Московському патріархаті заявляють, що її священники не збираються переходити до іншої церкви.

Напередодні митрополит УПЦ (МП) Онуфрій разом із членами синоду прийшов до Офісу президента в Києві, щоб "донести до керівництва держави позицію" церкви. До делегації вийшла представниця Офісу, яка запропонувала передати президенту Володимиру Зеленському звернення. За якийсь час у Києві була оголошена повітряна тривога, священники пішли від ОПУ, зустріч не відбулася.

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