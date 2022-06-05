В "Укрзалізниці" заперечують заяви Москви про розбиті в Києві танки

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 5 червня (час київський).

++15.06++

Вибухи, що пролунали сьогодні вранці у Києві, сталися внаслідок удару чотирьох ракет по Дарницькому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), повідомив глава Укрзалізниці Олександр Камишин. Один залізничник дістав поранень.

Очільник Укрзалізниці заперечив заяви міноборони РФ про те, що на заводі нібито були надані східноєвропейськими країнами танки Т-72. "Офіційно заявляю - на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камишин у Telegram.

++14.20++

З Лисичанська евакуювали 66 людей, у тому числі шістьох дітей. Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе", - написав він. Тих, хто лишився, Гайдай закликав залишатися в укриттях. Обстріли тривають.

++13.35++

Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки "Леопард А4", пише іспанське видання El Pais з посиланням на джерела. За оцінками співрозмовників газети у міністерстві оборони країни, українська армія може отримати близько 40 відремонтованих танків. Окрім цього, Іспанія готова навчити українських військових роботі з цією технікою. Навчання планують провести у Латвії.

++12.30++

Президент Росії Володимир Путін погрожує тим, що російські війська завдадуть ударів по об'єктах, у які досі не цілилися, якщо Україна отримає від США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з ракетами великої дальності ураження цілей. Про це в інтерв'ю російському телебаченню заявив. "Якщо вони (ракети великої дальності - Ред.) будуть і їх постачатимуть, ми з цього робитимемо відповідні висновки та застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо для того, щоб завдати ударів по тих об'єктах, по яких ми їх досі не завдавали", - сказав він, не уточнивши, про які саме цілі йдеться. За словами Путіна, сам факт постачань Україні РСЗВ нічого не змінює для Росії, оскільки дальність ураження "залежить не від самої системи, а від ракет, які використовуються", а в української армії вже є аналоги радянського зразка типу "Град", "Смерч" та "Ураган" з ракетами, які стріляють на відстань до 70 кілометрів. Тому, мовляв, якщо країни Заходу надають Україні системи з ракетами такої самої дальності, це є лише поповненням українських втрат бойової техніки.

++11.19++

Ракети, що влучили цього ранку у Київ, були запущені з Каспійського моря, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними, пуски ракет було здійснено "з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", йдеться у повідомленні. Їх було виявлено та обстріляно, одну крилату ракету знищили. Скільки ракет було запущено загалом, у командуванні не уточнюють.

У російському міноборони підтвердили удари і повідомили, що їхніми об'єктами стали "надані східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщена в корпусах вагоно-ремонтного підприємства".

++09.40++

Російська ракета, яка, ймовірно, була запущена по Києву цього ранку, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Про це у Telegram повідомляє державне підприємство "Енергоатом". О 5.30 ранку "російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС", ідеться у повідомленні. У компанії наголошують, що потрапляння навіть найменшого уламку ракети у працюючий енергоблок може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.

Британська розвідка: на Луганщині РФ діє, як у Сирії

++09.37++

Російські військові залучають до боїв за Сєвєродонецьк мобілізованих з самопроголошеної "Луганської народної республіки", використовуючи тактику, до якої вдавалися і в Сирії. Про це повідомляє британська розвідка. "Залучення проксі-піхоти до операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід може свідчити про бажання обмежити втрати, які несуть регулярні російські сили", - йдеться у розвідувальному звіті міністерства оборони Великобританії. Втім цим підрозділам бракує підготовки та техніки, додають у відомстві. Британська розвідка також повідомляє, що протягом останньої доби українські війська перейшли у контрнаступ у Сєвєродонецьку.

++09.05++

Україна має перемогти у війні з Росією, вважає співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour), що входить до правлячої коаліції в країні. "Українці мають відновити свій суверенітет, свою територіальну цілісність та свою свободу", - цитують німецького політика видання медіагрупи Funke. "Ми не визнаємо жодного сантиметру окупованої української землі", - наголосив Нуріпур. Втім, офіційний Берлін не вказуватиме Києву що робити, додав політик. "Якщо вони хочуть повернути собі ці території, ми їх підтримаємо. А якщо захочуть домовлятися, ми також надамо їм підтримку", - пояснив лідер Зелених Німеччини. Канцлер країни Олаф Шольц поки що уникав формулювання "перемога України" на позначення бажаного результату Росії в Україні, а говорив натомість про те, що "Росія не повинна перемогти".

++08.25++

Ракетних ударів у Києві було завдано по "об'єктах інфраструктури", зазначив мер міста Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram. Загиблих внаслідок ударів, за його словами, немає. "Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - зазначив Кличко.

++08.06++

У ніч на неділю російські сили завдали авіаудару ракетами по Краматорську. Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Гончаренко. Внаслідок удару було пошкоджено два підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.04++

Східна частина Сєвєродонецька на Луганщині - під контролем сил РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Російські військові продовжують вести штурмові дії у місті, застосовуючи артилерію. У Генштабі додають, що підрозділи РФ намагаються оточити українські війська біля Сєвєродонецька та Лисичанська.

На Бахмутський напрямок росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак росіян, кажуть у ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку, де очікується наступ ЗСУ, російські військові замінували узбережжя річки Інгулець. На Миколаївському напрямку росіяни розгорнули до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Генштаб ЗСУ також повідомляє про застосування російськими силами фосфорних боєприпасів біля населеного пункту Черкаські Тишки на Харківщині.

У Києві пролунало кілька вибухів

++07.26++

У Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко. До цього у місті лунала сирена повітряної тривоги. Жителі міста у соцмережах повідомляють про дим над лівим берегом міста.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про обстріл території неподалік. "Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади", - написав він у Telegram. Інформація щодо руйнувань та потерпілих поки не надходила.

Пізніше про вибухи в Києві згадало і міноборони України в своєму щоденному оперативному зведенні. У Telegram-каналі інформагентства "УНІАН" з'явилося відео, на якому видно дим, як стверджується, над одним обстріляних районів міста.

++07.15++

Папа Римський Франциск вивчає можливість відвідати Україну. "Я хотів би поїхати в Україну. Але мені доводиться чекати відповідного моменту, щоб це зробити, адже нелегко ухвалити рішення, яке може завдати всьому світу більше шкоди, ніж користі", - наводить сайт Vatican News витяги зі спілкування понтифіка з групою дітей. Глава Римсько-католицької церкви додав, що майбутніми днями має намір обговорити можливість такого візиту з представниками українського уряду.