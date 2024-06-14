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ЕкономікаУкраїна

"Укренерго": Наступного тижня з електрикою буде складніше

Валерій Сааков
14 червня 2024 р.

Через прогнозоване зростання електроспоживання й виведення в ремонт енергоблока АЕС наступного тижня в енергосистемі буде значно складніша ситуація, застерегли в "Укренерго".

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ЛЕП під Києвом
ЛЕП під Києвом (фото з архіву)Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький застеріг споживачів щодо погіршення ситуації в енергосистемі Україні з наступного тижня. Про це Кудрицький розповів в інтерв’ю виданню "Українська правда" (УП), оприлюдненому в п’ятницю, 14 червня.

За його словами, уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори - прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - пояснив він.

Напередодні про можливе погіршення ситуації з енергопостачанням застерігали також і в компанії "Енергоатом", де так само називали виведення одного з реакторів-тисячників головною причиною таких прогнозів.

Нині Україна активно вдається до імпорту електроенергії та залучає аварійну допомогу з країн Європи. Однак цього замало, аби ппідтримувати баланс в енергосистемі і покрити дефіцит, що спричинили удари військ РФ по енергооб'єктах, пояснювали в "Укренерго". Наслідком цього є збільшення тривалості й частоти відключень електроенергії.

Так, 15 червня графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні з 08:00 до 20:00, поінформували в "Укренерго". З 16:00 до 20:00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів, попередили в компанії.

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