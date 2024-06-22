В "Укренерго" через обстріли раніше відключатимуть світло

В "Укренерго" повідомили, що у суботу, 22 червня обмеження електроенергії для побутових споживачів розпочнуть раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00, не з 16:00, як повідомляли раніше. Це пов'язане з черговою російською масованою атакою енергооб'єктів.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня Україну атакували "шахеди" і тактична авіація. Повітряні сили ЗСУ збили 13 БПЛА та 12 з 16 російських ракет. В "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки пошкоджене обладнання на об'єктах компанії в Запорізькій і Львівській областях.

Як українці готуються до відключень світла? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video