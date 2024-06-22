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ПолітикаУкраїна

В "Укренерго" через обстріли раніше відключатимуть світло

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

Через російський масований обстріл в Україні в суботу раніше застосують графіки погодинних відключень.

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Хмара диму після атаки на енергетичні об'єкти Львівщини (фото з архіву)
Хмара диму після атаки на енергетичні об'єкти Львівщини (фото з архіву)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

В "Укренерго" повідомили, що у суботу, 22 червня обмеження електроенергії для побутових споживачів розпочнуть раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00, не з 16:00, як повідомляли раніше. Це пов'язане з черговою російською масованою атакою енергооб'єктів.
Нагадаємо, у ніч на 22 червня Україну атакували "шахеди" і тактична авіація. Повітряні сили ЗСУ збили 13 БПЛА та 12 з 16 російських ракет. В "Укренерго" повідомили, що внаслідок атаки пошкоджене обладнання на об'єктах компанії в Запорізькій і Львівській областях.

Як українці готуються до відключень світла?

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