В Україну збирається приїхати німецький опозиціонер Мерц

Лідер консервативного блоку ХДС/ХСС і кандидат на посаду канцлера Німеччини від консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) оголосив у середу, 4 грудня, намір відвідати Україну. Відповідну заяву Мерц зробив у Берліні під час безпекового заходу, повідомляє німецький новинний телеканал ntv .

За словами німецького політика, візит має відбутися "найближчими днями". Крім того, очільник консерваторів пообіцяв також, що "поінформує європейських партнерів" про поїздку та її результати.

Мерц виступає за створення спеціальної контактної групи щодо України

Водночас під час заходу Мерц повторив свій попередній заклик створити контактну групу у складі Німеччини, Франції, Польщі та Великобританії з метою розробити спільну європейську стратегію "підтримки України задля припинення війни". І зробити це потрібно якнайшвидше, "адже нікому з нас невідомо, що насправді станеться після 20 січня 2025 року (дата інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. - Ред.)", наголосив Мерц.

На тлі цього лідер німецької опозиції закликав європейські держави посилити зусилля з підтримки України "усіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними та військовими засобами", щоб Київ мав змогу повноцінно реалізувати своє право на самооборону та відновити свою територіальну цілісність.

"Україна має перемогти в цій війні, а Росія - програти", - додав голова блоку ХДС/ХСС. Крім того, Мерц зауважив, що він не згоден з твердженням, що ядерні держави не можуть програти війну. Прикладом таких поразок Мерц назвав поразку СРСР у війні в Афганістані, а також поразку США у В’єтнамі.

Утім, він наголосив, що Німеччина не має стати учасником нинішньої війни Росії проти України.

Мерц і Україна: беззаперечна підтримка України, але претензії до українських біженців

Досі Мерц, який вважається фаворитом під час нинішніх передвиборчих перегонів, підтримував репутацію затятого прибічника України в її оборонній війні проти агресії РФ. Саме Фрідріх Мерц був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну після початку російського повномасштабного вторгнення. На початку травня 2022 року, прибувши потягом до Києва, Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і мером Києва Віталієм Кличком, а також оглянув наслідки російської окупації на Київщині. Згодом опозиціонер рекомендував Шольцу також приїхати до Києва, що чинний канцлер потім і зробив.

Надалі Мерц постійно критикував чинний уряд ФРН за, на його думку, занадто мляву й недостатню підтримку Берліном України. Приміром, на думку Мерца, Німеччині не можна "стояти осторонь" у питанні постачання Україні західних бойових літаків. Так само Мерц не раз закликав Шольца надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus, а також посилити підтримку Сил оборони України іншими важливими видами озброєнь.

Якщо в питанні збройної й економічної підтримки Берліном України Мерц демонстрував більше завзяття, ніж нинішній німецький уряд, то щодо українських біженців, котрі знайшли прихисток у самій ФРН, він має жорсткішу позицію, ніж політики влади. Приміром, на початку 2024 року Мерц закликав до жорсткішого підходу щодо працевлаштування українських біженців у ФРН. Тоді ж Мерц критично оцінив той факт, що українські біженці мають право саме на виплати повноцінної соцдопомоги на рівні з німецькими громадянами - так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), а отже, отримують більше державних виплат, ніж інші біженці, які мусять спершу подати заяву на притулок і почасти місяцями чекати на рішення.

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