В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану РФ дитину

У рамках п'ятої рятувальної місії в Україну вдалося повернути ще 31 дитину з тих, кого раніше депортувала Росія, повідомили в благодійній організації Save Ukraine.

Україні вдалося домогтися повернення на батьківщину ще 31 дитини з числа депортованих Росією. Такі дані озвучив у суботу, 8 квітня, представник благодійної організацїі Save Ukraine Микола Кулеба під час пресконференції в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

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"Протягом четвертої місії Save Ukraine врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п'ята рятувальна місія, і 31 дитина за кілька годин прибуде до Києва", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, щоб повернути своїх дітей, збільшується. Крім того, після того як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій, а особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, змінилося ставлення російської сторони.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яку повертають, - це беззаперечний доказ їхніх злочинів", - вказав Кулеба.

Підозра МКС для Путіна і Львовій-Бєловій

Нагадаємо, МКС підозрює Путіна та Марію Львову-Бєлову саме в причетності до насильницької депортації українських дітей.

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Натомість Москва заперечує будь-яку причетність до воєнних злочинів, скоєних в Україні за час розпочатої 24 лютого 2022 року повномасштабної війни. Росія не визнає юрисдикції МКС і не бере участі в його роботі. З 2016 року вона не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду. Своєю чергою МКС не визнає імунітет глав держав у разі розслідування воєнних злочинів і покарання за них.

У відповідь на ордер щодо Путіна російські слідчі органи завели справу на прокурора й суддів МКС.