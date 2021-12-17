В Україну прибув представник МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відправила до України держміністра в МЗС ФРН Тобіаса Лінднера (Tobias Lindner). Він прибув до Києва у п'ятницю, 17 грудня, щоб висловити солідарність Німеччини з Україною у конфлікті з Росією, зазначили у зовнішньополітичному відомстві ФРН.

Під час свого першого візиту в Україну Лінднер проведе переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він зустрінеться із представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та співробітниками офісу президента України.

Поїздку високопоставленого представника МЗС ФРН слід розуміти як сигнал подальшої підтримки України федеральним урядом у Берліні, йдеться у заяві МЗС ФРН.

У ЄС пригрозили Росії "потужними санкціями"

Саміт ЄС у ніч на 17 грудня пригрозив Росії новими "потужними санкціями у разі подальшої агресії щодо України". "Європейська рада наголошує на терміновій необхідності Росії знизити напруженість, створену нарощуванням військ біля її кордонів з Україною та агресивною риторикою", - наголошується в заяві за підсумками переговорів.

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Лідери ЄС підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Відповіддю на будь-яку подальшу військову агресію проти України стануть масштабні наслідки та висока ціна, що включає обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами", - наголошується у комюніке. Водночас Єврорада висловилася за підтримку дипломатичних зусиль, зокрема у "нормандському форматі", з метою повної імплементації мінських угод.

Нагадаємо, 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Єврораду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.