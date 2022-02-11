 В Україну прибула партія Javelin та боєприпасів від США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

В Україну прибула партія Javelin та боєприпасів від США

До України прибула чергова партія військової допомоги з США. Серед вантажу є протитанкові ракетні установки Javelin.

Українські військові випробовують протитанковий комплекс Javelin

Українські військові випробовують протитанковий комплекс Javelin

До України прибули ще три літака із військовою допомогою від США. Два борта прилетіли у четвер, 10 лютого, а третій прибув у п'ятницю, 11 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Зокрема, серед вантажу були протитанкові ракетні установки Javelin.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних cил України", - повідомив міністр. 

Також, за його словами, у п'ятницю, прибув ще один вантаж із 90 тоннами боєприпасів від США. Резніков зауважив, що на сьогодні Україна отримала 16 літаків із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1300 тонн. 

300 мільйонів доларів Україні

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає 300 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ. Загалом з 2014 року Україна отримала понад 2,7 мільярда доларів безпекової допомоги від США.

На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. Тим часом у Німеччині відмовляють Києву в постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

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