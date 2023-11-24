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В Україну приїхала прем'єрка Литви

Віолетта Чайковська
24 листопада 2023 р.

До Києва завітала Інґріда Шимоніте.

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Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте
Інґріда ШимонітеФото: Photoshot/picture alliance

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте приїхала в п'ятницю, 24 листопада, з неанонсованим візитом в Україну.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я віддала шану чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати та жити в свободі. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - написала вона у соціальній мережі Х. 

Шимоніте додала, що "єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти та відновити свою повну територіальну цілісність", а також забезпечити міжнародне правосуддя й відновлення України сильнішою.

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Напередодні Литва передала Україні нову військову допомогу: три мільйони набоїв, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для Збройних сил України (ЗСУ).

Перед цим Литва надіслала Україні дві пускові установки NASAMS.

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Зброя для України і НАТО - прем'єрка Литви в інтерв'ю DW