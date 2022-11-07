В Україну прибули системи ППО NASAMS і Aspide

257-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 7 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 7 листопада (час київський).

++13:58++

"Російський гуманізм": Посол у Ватикані порадив Папі Римському відвідати Україну

Посол України у Ватикані Андрій Юраш відреагував на слова Папи Римського Франциска про "російський гуманізм".

Напередодні Папа сказав, що його вражає жорстокість російських солдатів і найманців в Україні, бо вона не притаманна російському народові. "Російський народ - це великий народ (…) Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства", - цитує його Vatican News.

Український посол відповів, що Папі варто було би відвідати зараз Україну. "І побачити, як 4,5 мільйона людей залишилися без електрики та води, "насолоджуючись" цим російським "гуманізмом": накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники Достоєвського", - написав він у Facebook.

++13:27++

Митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви на Вінниччині повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".





"Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - заявили в Службі безпеки України.

++13:00++

В Україну прибули системи ППО NASAMS і Aspide

В Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS і Aspide, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував за цю зброю Норвегії, Іспанії та США.





++12:43++

Щонайменше 112 тисяч громадян РФ емігрували до Грузії від початку року, повідомляє агенція Reuters із посиланням на грузинську статистику перетину кордону. Перша велика хвиля з 43 тисяч росіян прибула до країни після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого, друга - після оголошення російським президентом Володимиром Путіним загальнонаціональної мобілізації на війну в Україну наприкінці вересня.

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++12:12++

Понад пів мільйона українців обрали в застосунку "Дія" журі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Лідерами опитування стали вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Після підписання угоди вони офіційно стануть членами журі. Якщо хтось з них відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат із дев'яти, які брали участь в голосуванні. Наприклад, Тіна Кароль або Dzidzio. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

17 грудня українці зможуть в "Дії" обрати виконавця, який представить країну на Євробаченні.

++11:43++

Розвідка: Росія використала 80 відсотків сучасних ракет

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist.

Водночас, за словами Скібіцького, українській воєнній розвідці відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, та відправити їх авіацією до анексованого Криму і морем - до російських портів на Каспійському морі. "Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - сказав він.

Розвідник визнав, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет або схожих за характеристиками російських "Іскандерів". За його словами, в жовтні росіяни запустили 25 останніх, а Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною Україна є і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Як пише видання, використання Росією таких ракет стримує лише їхній дефіцит. "Росіянам критично не вистачає боєприпасів", - сказав західний чиновник на умовах анонімності. За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "Іскандерів". Інші джерела сказали виданню, що в РФ лишилося близько 40 "Кинджалів".

Поповнивши запаси іранськими ракетами, Росія може подвоїти атаки, тому зараз, як ніколи, Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, наголошують українські посадовці. Насамперед ідеться про американські системи Patriot, а також ракети більшої дальності, наприклад американські ATACMS.

++11:14++

Близько 09:30 українські військові збили на Херсонщині російський штурмовий Су-25. Про це повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

Тим часом британська розвідка у своєму щоденному звіті пише, що Росії, найімовірніше, не вдасться відновити довоєнний авіаційний бойовий потенціал своїх військово-космічних сил. "Безперервний брак переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється незадовільною підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеними ризиками проведення ближньої повітряної підтримки в зонах щільної протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати російської авіації, ймовірно, значно перевищують здатність (військово-промислового комплексу РФ. - Ред.) випускати нові літаки. А час, необхідний для підготовки вправних пілотів, ще більше знижує здатність Росії до відновлення бойового авіаційного потенціалу", - йдеться в аналітичному звіті, оприлюдненому міністерством оборони Великобританії.

++10:49++

У Куп'янському районі Харківської області російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, який їхав дорогою між населеними пунктами. Водій авто госпіталізований з пораненнями. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Як уточнив заступник керівника Офісу президента України, це сталося годину тому. Машиною, в яку влучив снаряд, доставляли хліб у населені пункти району.

Крім того, Тимошенко повідомив, що на Сумщині за добу зафіксували 200 "прильотів" з реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок, мінометів і гранатометів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна дістала поранень.

Ще одна людина травмована внаслідок обстрілів у Бериславському районі Херсонської області.

У свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на світанку російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. За попередньою інформацією, жертв немає. Водночас за минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, п'ятеро людей отримали поранення в Бахмуті, Красногорівці та Лимані.

++10:27++

Європейський центральний банк (ЄЦБ) заперечує проти планів італійської банківської групи UniCredit не виводити кошти з Росії попри війну РФ проти України, повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела. ЄЦБ вважає присутність банку на російському ринку небажаним джерелом ризику та продовжує наполягати на виведенні бізнесу UniCredit з Росії, вказує газета.

++09:58++

Російські солдати 52 рази обстрілювали Запорізьку область 6 листопада. Внаслідок обстрілів загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++09:35++

У Брюсселі не планують прискореної процедури вступу України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї визнав, що для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу може знадобитися понад два-три роки.

Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

У коментарі для німецького видання Die Welt Варгеї сказав, що Україна має втілити важливі реформи в семи сферах, але не з усіма з них це можна зробити швидко, а тому графік початку переговорів чітко визначити неможливо. Навіть якщо Києву вдасться вийти на початок перемовин про вступ наприкінці 2023 року, в Брюсселі не плекають ілюзій завершити їх протягом року. "З огляду на значну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад один-два роки", - спрогнозував Варгеї.

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила, що Київ прагне розпочати перемовини про вступ до ЄС вже до кінця поточного року. За її словами, значна частина необхідних для цього реформ вже реалізована, тож Євросоюз міг би "діяти швидше" і не застосовувати "звичайну процедуру". Варгеї натомість наголосив: "До України застосовуються ті самі критерії, що і до всіх інших заявників".

++09:08++

ISW: Кремль іде на деескалацію ядерної риторики

Москва згортає політику ядерних погроз щодо Заходу та України, до яких раніше нерідко вдавалися ключові представники російського політикуму. Такий висновок містить найсвіжіший звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно зі спостереженнями аналітиків, такі зміни в риториці Кремля спостерігаються з кінця жовтня й на початку листопада.

"Застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, а нині Кремль вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики", - йдеться в останньому звіті. Аналітики зокрема зазначають, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України й надалі чинити спротив російському вторгненню. "Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не підуть на переговори під дулом пістолета і не відмовлятимуться від суверенного права України на свої території", - виснували в ISW.

Автори звіту не виключають, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Зокрема, вони звертають увагу на повідомлення офіційних осіб США та їхніх союзників про те, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван контактував з радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим з метою зменшити ризик застосування ядерної зброї.

++08:41++

Останніми місяцями радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван кілька разів конфіденційно спілкувався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхніми даними, метою цих розмов було запобігання ризику ескалації, зокрема можливого застосування ядерної зброї, та збереження каналів зв'язку відкритими.

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++08:23++

Сьогодні планові відключення електроенергії будуть в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

В окремих областях будуть діяти й екстрені аварійні відключення. "Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки", - кажуть в "Укренерго".

++07:57++

У Донецьку зайнялося приміщення управління залізницею. Окупанти стверджують, що пожежа виникла внаслідок обстрілу українськими військовими.

++07:40++

Впродовж минулої доби російські військові завдали чотирьох ракетних і 24 авіаційних ударів, та вчинили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка на Луганщині.

Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Каховка в Херсонській області росіяни проводять "пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню". "Затриманих вивозять до Горностаївки й під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться в зведенні. А в Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.

++07:18++

У Херсоні припинили мовлення російські канали - ОК "Південь"

В окупованому Херсоні близько тижня тому припинили мовлення російські телеканали, заявив речник оперативного командування Збройних сил України Владислав Назаров. "Натомість почало ловити "Суспільне" на 92.00 FM", - написав він у Facebook.