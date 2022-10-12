В Україну прибули ще чотири HIMARS та IRIS-T - Резніков

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 12 жовтня (час київський).

++09:20++

Російська ФСБ заявила про затримання п'ятьох громадян РФ, трьох громадян України та Вірменії за підозрою в організації вибуху на Кримському мосту. Російська спецслужба вважає організатором вибуху Головне управління розвідки України та його керівника Кирила Буданова.

++08:47++

Призначення генерала Сергія Суровікіна командувачем угрупованням російських військ в Україні не призведе до подальшого розвитку російських операцій у країні за сценарієм, що спостерігався в Сирії, оскільки розвиток бойових дій в Україні принципово відрізняється від сирійського, йдеться у новому зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). Аналітики вважають, що це пов'язано з тим, що Росія не змогла здобути перевагу в повітрі й тому не мала можливості проводити в Україні масовані килимові бомбардування, подібні до тих, які сили РФ проводили в Сирії.

++08:20++

В Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "В Україні почалася нова ера ППО. IRIS-T із Німеччини вже тут. Американські Nasams наближаються. Це лише початок. І нам потрібно більше. Немає сумнівів, що Росія є терористичною державою. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб урятувати наш народ", - написав він у Twitter. Резніков висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) за її "партнерство та потужну відданість підтримці України".

++07:50++

До України прибули ще чотири системи HIMARS у рамках військової допомоги США, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков у ніч на середу, 12 жовтня. "Чотири додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули!" - написав він у Twitter. Резніков подякував президенту США Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американському народу. "Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", зазначив він і додав, що це відмінні новини напередодні зустрічі Рамштайн-6.

++07:25++

Упродовж минулої доби російські війська здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. За цими даними, "противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню", внаслідок чого постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також "ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено", зазначається у повідомленні.

Українська авіація протягом доби завдала п'ятнадцять ударів. За даними генштабу, підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони російських військ.

++07:05++

Президент РФ Володимир Путін "прорахувався" при військовому вторгненні в Україну. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CNN, уривки з якого були оприлюднені увечері у вівторок, 11 жовтня. Байден також зазначив, що він не вважає, що Путін наважиться застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. "Не думаю, що він це зробить", - сказав президент США у відповідь на запитання про це.