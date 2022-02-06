В Україну доставили першу партію ліків від COVID-19

В Україну прибула перша партія препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook у неділю, 6 лютого.

Перша партія складається з 60 тисяч курсів препарату. Ляшко пояснює, що "Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я України розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня планується отримати ще 240 тисяч курсів препарату.

6 січня МОЗ України зареєструвало "Молнупіравір" для екстреного використання. Раніше препарат вже зареєстрували США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

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За даними МОЗ, "Молнупіравір" застосовують передусім для хворих із груп ризику, щоб убезпечити їх від важкого перебігу COVID-19. "У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - зазначав Ляшко раніше.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme. У грудні 2021 року Україна уклала договір з компанією на постачання 300 тисяч курсів препарату. Також цього ж місяця був підписаний попередній договір з іншою американською компанією - Pfizer - про закупівлю 300 тисяч курсів лікарського засобу "Паксловід" від COVID-19.

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