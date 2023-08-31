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КультураУкраїна

В Україні зруйнований 591 об'єкт культурної інфраструктури

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

Внаслідок атак росйських військ постраждали клуби, бібліотеки, музеї, театри та філармонії.

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Зруйнована бібліотека у Чернігові
Зруйнована бібліотека у ЧерніговіФото: Nicola Marfisi/UIG/IMAGO

Внаслідок атак Росії за час війни в Україні постраждали 1624 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики у четвер, 31 серпня.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1624 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. З них майже третина (591 об'єкт) - зруйновані", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

До переліку пошкоджених та знищених об'єктів увійшло 769 клубів, 619 бібліотек, 93 музей та галереї, 30 театрів і філармоній, а також 122 заклади мистецької освіти.

Цього місяця до цього списку додалось ще 19 об'єктів культурної інфраструктури, найбільше - 5 в Одеській області.

Мінкульт зазначає, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях. Нинішні цифри не є остаточними, адже у міністерстві наголошують, що неможливо точно порахувати кількість постраждалих об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

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