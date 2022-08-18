В Україні зруйновані чи пошкоджені 15 відсотків закладів освіти - міносвіти

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 18 серпня (час київський).

++11.22++

"Укрпошта" випустить до 31-ї річниці незалежності України 24 серпня блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні" та конверт. Як повідомляє генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, це перший такий випуск під час війни. Марки випустять тиражем у мільйон примірників.

Читайте також: Поштова марка з "русскім воєнним кораблем" стала колекційною

++10.55++

В Україні зруйновані чи пошкоджені 15 відсотків закладів освіти

З початку повномасштабної війни в Україні повністю зруйнований 261 заклад освіти, понад дві тисячі - пошкоджені.

Як зауважив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час педагогічної конференції, йдеться про 15 відсотків від усіх освітніх закладів.

За його словами, 1300 закладів знаходяться під окупацією.

Читайте також: РФ завдала удару по Чорноморському національному університету

++10.34++

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським винахідником і підприємцем Палмером Лакі - засновником компанії Anduril Industries, яка займається розробкою технологічних рішень в оборонній сфері.

Як повідомляє пресслужба президента, співрозмовники обговорили можливості застосування нових оборонних технологій для протидії російській агресії. "Керівник Офісу глави держави наголосив, що Україна потребує технологій, які прискорили б вигнання військ загарбника. Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував Палмеру Лакі за підтримку нашої держави та запросив його до співпраці з українськими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель

++10.03++

Харків: РФ знов ударила по гуртожитку, є жертви

Вранці в четвер, 18 серпня, російські війська знову влучили в приміщення гуртожитку в Харкові.

За останніми даними, відомо про двох загиблих, ще 18 людей отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

Читайте докладніше: У Харкові РФ знову вдарила по гуртожитку, є жертви

++09.30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час телефонної розмови з ним генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прийняв запрошення Києва та висловив готовність очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію. Про це міністр написав у Twitter.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ пишуть, що Україна нібито планує "провокацію" на Запорізькій АЕС під час візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша.

Читайте також: Російські війська не підуть з ЗАЕС, але хочуть режиму тиші

++09.11++

Канада допоможе Україні фінансово з закупівлею газу

Україна отримає 450 мільйонів канадських доларів допомоги (348 мільйонів доларів США або майже 13 мільярдів гривень за сьогоднішнім курсом) на закупівлю газу до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

++08.46++

Fitch підвищив кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг платоспроможності України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Нацбанк

Рейтинг підвищений на одну сходинку - з RD (обмежений дефолт) до CC (імовірний дефолт) завдяки згоді власників євробондів України на реструктуризацію зовнішнього боргу.

При цьому аналітики агентства вважають, що війна в Україні продовжиться до 2023 року, внаслідок чого держборг перевищить 100 відсотків ВВП. Тому Україні може знадобитися ширша реструктуризація, але зараз визначити строки її проведення неможливо, йдеться у звіті.

Читайте детальніше: Fitch підвищило кредитний рейтинг України

++08.12++

Росія намагається виставити удари по її військових об'єктах в анексованому Криму як теракти, щоби відвернути увагу від порушень міжнародного права зі свого боку і від закликів визнати РФ державою-спонсоркою тероризму, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що російські посадовці все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які нібито проводять мусульманські екстремістські організації. При цьому ISW пише, що напади на російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є актами тероризму, а доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти немає.

17 серпня окупаційна "влада" Криму заявила, що Федеральна служба безпеки РФ нейтралізувала осередки організації "Хізб ут-Тахрір" у Джанкої та Ялті, бездоказово звинувативши Київ у координації операцій цієї організації.

Читайте також: Резніков: Заборони від партнерів на удари України по Криму немає

++07.46++

РФ наступала на кількох напрямках на сході України, втім безуспішно, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, російські сили намагалися просунутися в районі населених пунктів Миколаївка - Виїмка на Краматорському напрямку, але успіху не мали і відійшли.

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступ у напрямках Володимирівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Клинове - Бахмут, Семигір'я - Зайцеве, Семигір'я - Кодема та Гольмівський - Зайцеве. "На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку РФ вела наступ в районі населених пунктів Лозове - Первомайське, але безуспішно, тож відійшла.

Також російські солдати намагалися вести штурмові дії у Запорізькій області на напрямку Єгорівка - Шевченкове, але теж не мали успіху та відійшли.

При цьому РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.

++07.27++

Харків: Кількість жертв удару РФ по гуртожитку зросла

Станом на ранок четверга відомо про сімох загиблих і 17 постраждалих внаслідок удару РФ ввечері 17 серпня по гуртожитку на харківській Салтівці. Про це повідомляє Державна служба служба України з надзвичайних ситуацій. Пошук людей під завалами продовжується.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о пів на десяту вечора російські війська влучили "Іскандером" у триповерховий житловий будинок. Серед поранених є 11-річна дитина, один чоловік перебуває у тяжкому стані.