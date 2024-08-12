У лікарнях в Україні перебувають 2,5 тисячі хворих на COVID

У липні в Україні зафіксували майже 12 тисяч випадків коронавірусної інфекції. Наразі у лікарнях перебуває 2,5 тисячі хворих на COVID.

В Україні за липень 2024 року зафіксували майже 12 тисяч випадків захворювання на коронавірус, тоді як у червні таких було дві тисячі. Про це у понеділок, 12 серпня, на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що попри суттєве збільшення кількості хворих на коронавірус, відсоток госпіталізацій не високий. "Ми бачимо, що саме на стаціонарному лікуванні перебувають трішки більше, як 2,5 тисячі. Це абсолютно нормально для пікового підйому", - сказав Кузін.

За його словами, ці показники не свідчать про початок епідемічного сезону або що потрібно запроваджувати обмежувальні заходи. "Але, дійсно, показники досить високі і не характерні з огляду те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання починаючи з вересня. Тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання", - сказав Кузін.

Він зазначив, що загалом на території України циркулюють десять субваріантів "Омікрону". У п'ятьох людей за результатами секвенування виявили випадки нового штаму коронавірусу FLiRT, який був зафіксований в Україні у березні цього року.

Рекомендації МОЗ щодо щеплення проти СОVID-19

Зараз в Україні доступні близько 500 тисяч доз вакцини проти ковіду, також в наявності є вакцина для дітей, повідомив заступник міністра.

За оновленими рекомендаціями від МОЗ, схеми вакцинації для населення спрощуються: для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, передбачено введення більшої кількості доз - ревакцинація через 6-12 місяців.

Як повідомлялося, у Івано-Франківській області померла жінка, яка хворіла на новий штам коронавірусу FLiRT.