Рада змінила процедуру медико-санітарної експертизи

Відтепер до засідань МСЕК допускатимуть лікарів та адвокатів пацієнтів, а їхня особиста участь більше не є обов'язковою.

Верховна Рада України у вівторок, 29 жовтня, ухвалила закон щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Документ підтримали 284 парламентарі. Згідно з ним модернізація процедури відбуватиметься за рахунок онлайн-участі на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів. Також до участі в них допускатимуть адвокатів, інших уповноважених представників осіб з інвалідністю, лікарів, які опікувалися пацієнтом.

Особиста присутність людини більше не буде обов'язковою для встановлення інвалідності - для комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи.

Під час засідань у пацієнтів та уповноважених ними осіб буде право фіксувати обговорення на відео-, фото- та аудіопристрої.

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Результати МСЕК вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості. Уряд зобов'язаний встановити максимальні терміни, протягом яких має бути проведене засідання МСЕК та ухвалене рішення. Також додатково Кабмін має створити перелік підстав, за яких розгляд справ МСЕКи мають проводити дистанційно, заочно або у формі виїзного засідання.

Пацієнти відтепер матимуть право самостійно налагоджувати процедуру оскарження рішень комісії. Крім того, Кабінет міністрів зобов'язали сформувати перелік грубих порушень, за вчинення яких працівників МСЕК можуть тимчасово позбавити участі в комісіях, права виконувати функції та брати участь в ухваленні рішень.

Також законопроєкт передбачає організацію та розділення системи МСЕКів на комісії першого, другого та інших рівнів.

Нагадаємо, що після низки скандалів Кабінет міністрів України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента України Володимира Зеленського. У рамках цього плану передбачена ліквідація МСЕК у їхньому нинішньому вигляді вже цього року.

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