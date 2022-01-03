В Україні з'являться три нові природні парки

В Україні будуть створені три нові національні природні парки - "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр". Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента у понеділок, 3 січня.

Зокрема парк "Холодний Яр" буде облаштований на території Черкаської області. Для нього уряд надасть у постійне користування з державної власності 6,8 тисячі гектарів земель.

Національний парк "Куяльницький" буде створений у Одеській області. Він буде розташований на 10,8 тисячі гектарів земель державної та комунальної власності.

Створення третього парку - "Пущі Радзівіла" - передбачене на території у Рівненської області. Для нього уряд виділить 24 тисячі гектарів земель державної власності.

Парки перебуватимуть під управлінням міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

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Розширення меж існуючих

Окрім того, Зеленський схвалив розширення меж території Карпатського біосферного заповідника. До його складу увійдуть 17,9 тисячі гектарів земель, вилучених у кількох лісомисливських господарств.

Згідно з указами президента, до території національного природного парку "Вижницький", розташованого у Чернівецькій області, додасться 131 гектар земель державної власності, а до території ботанічного заказника "Староманзирський" у Одеській області – 99 гектарів.

Також за рахунок земель державної власності на 580,2 гектара збільшиться і територія національного природного парку "Меотида" у Донецькій області.

Як передбачено указами президента, протягом шести місяців Кабінет міністрів має затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень про природоохоронні об’єкти, межі яких були розширені. До 2024 року уряд має вирішити питання про надання земель.

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