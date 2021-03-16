 Коронавірус в Україні: третій день поспіль понад 15 тисяч випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: третій день поспіль понад 15 тисяч випадків

В Україні третій день поспіль реєструють понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу.

У лікарні в Ужгороді

У лікарні в Ужгороді

Третій день поспіль в Україні реєструють понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу. Так, станом на ранок суботи, 20 березня, в країні зафіксовано 15 292 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. При цьому одужали - 5190 людей, померли 260 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"15292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 797 дітей і 367 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 369 людей; летальних випадків - 260; одужали - 5 190 людей", - написав Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Днем раніше, 19 березня, було зафіксовано 15 850 нових випадків інфікування COVID-19, 18 березня - 15 053, 17 березня - 11 833, 16 березня - 9 642, а 15 березня - 6 792.

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Понад 1,5 мільйона інфікованих з початку пандемії

Загальна кількість інфікованих в Україні з початку пандемії на ранок суботи склала 1 535 218 осіб. При цьому 29 775 людей померли від COVID-19, а одужали - 1 253 972 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях. При цьому з суботи, 20 березня, в Києві почав діяти суворий карантин.

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