В Україні з'явився центр реінтеграції для експолонених

Звільнені військовополонені зможуть отримати в центрі медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також їм допомагатимуть з отриманням документів і реінтеграцією.

Перший заклад охорони здоров'я у системі міністерства оборони отримав статус центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців, повідомив у суботу, 2 листопада, міністр оборони Рустем Умєров.

"Центр реінтеграції - це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів", - зазначив міністр.

За його словами, медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає допомогу звільненим з полону. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення "до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок".

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"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані департаментом охорони здоров’я міноборони", - додав міністр.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 19 жовтня з російського полону було визволено 3767 українців.