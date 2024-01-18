В Україні затримали засновника Concorde Capital Мазепу - ЗМІ

За даними ЗМІ, затримання Ігоря Мазепи під час перетину кордону пов'язане зі справою щодо отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park на Київщині.

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало в четвер, 18 січня, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження українсько-польського кордону. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела.

Так, NV Бізнес пише з посиланням на анонімних власників трьох великих компаній, що Мазепу затримали на пункті пропуску "Медика-Шегині" приблизно о третій годині дня, а ДБР проводить обшуки в офісі його компанії.

За даними видання, справа пов'язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Goodlife Park площею 40 гектарів, побудований у 2013 році. На території розташований яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Водночас джерело видання "Економічна правда " (ЕП) в правоохоронних органах повідомило, що у справі Мазепи присутній "російський слід", але деталі наразі невідомі.

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Адвокати Мазепи: Їхав на економічний форум у Давосі

Тим часом адвокати Мазепи заявили, що бізнесмен прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі, а його затримання пов'язують з позицією щодо "тиску силовиків на бізнес".

"Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду", - повідомили адвокати в коментарі ЕП .

Форум у Давосі розпочався 15 січня і завершить свою роботу 19 січня.

Concorde Capital займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів. Компанія володіє 21,5 відсотка в мережі приватних медичних клінік "Добробут", стартапом з продажу сільськогосподарських земель KupiPay, заводом з виробництва будівельних матеріалів "Хайдельбергцемент Україна", компанією з видобутку бурштину "Центр "Сонячне ремесло", часткою в косметично-парфумерному ритейлері MakeUp, і має ліцензію на видобуток газу в Львівській області. У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest на Київщині та девелопером котеджного містечка Goodlife Рark.

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