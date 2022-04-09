В Україні застрягли 86 торгових суден - ООН просить допомоги

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 8 квітня.

DW стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський).

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У Києві відновлює роботу дипломатичне представництво Європейського Союзу в Україні, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, це дозволить покращити взаємодію ЄС з українською владою. Голова диппредставництва ЄС Матті Маасікас супроводжував Борреля та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час їхнього візиту до Києва. Після нападу Росії на Україну представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув.

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Дві організації ООН вимагають допомогти близько тисячі моряків торговельних суден, які нині перебувають в українських територіальних водах. Міжнародна морська організація ІМО та Міжнародна організація праці ILO звернулись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Лікарів без кордонів та Управління Верховного комісара ООН з питань біженців з проханням забезпечити необхідними для життєдіяльності продуктами 86 суден, які через воєнні дії чи відсутність пального не можуть залишити територіальні води України. Їхні екіпажі потребують води та продуктів харчування, ідеться у спільні й заяві IMO та ILO.

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Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для скерування грошей країн-донорів на допомогу Україні, повідомив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован. "Ми з мінфіном лобіювали це рішення разом із урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії та Балтії", - цитує Рашкована "Інтерфакс-Україна".

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Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні, тепер ними керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід з Сирії, повідомляє ВВС із посиланням на неназваного західного чиновника. За його словами, між військовими підрозділами, які вторглися в Україну 24 лютого, була погано налагоджена координацію. Від Дворнікова очікують покращення загального командування та управління, зазначив співрозмовник видання.

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Фінансові установи Кайманових островів заморозили пов'язані з Росією активи на суму 7,3 мільярда доларів, повідомив портал новин Cayman Compass. За його даними, влада островів сформувала робочу групу, яка ухвалюватиме рішення щодо реалізації антиросійських санкцій. До її складу увійшли представники губернатора, фінансової системи, цивільної авіації та морського транспорту.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає виключити Росію зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі", - наголосив він у Twitter.

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Президент США Джо Байден підписав законопроєкти про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та заборону на імпорт її нафти, повідомляє Білий дім. Раніше ці документи ухвалив Конгрес США. Рішення про припинення нормальних торговельних відносин з РФ дозволить адміністрації Байдена запровадити більш високі тарифи на різні види імпорту, зокрема на низку продукції із сталі та алюмінію. Крім того, проєкт передбачає менш сприятливий тарифний режим для Білорусі.

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Міністерство оборони США поклало на російських військових відповідальність за ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. Заяви Росії про те, що її сили не брали участь у завданні удару, виглядають "непереконливо", повідомив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі. "За нашими оцінками, це був російський удар, і для його здійснення використовувалася балістична ракета малої дальності", - наголосив він.

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Володимир Зеленський розкритикував надто нерішучий курс уряду ФРН щодо Росії. В інтерв'ю німецькій газеті Bild він привітав заборону імпорту російського вугілля в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, але заявив, що вжитих заходів недостатньо. "Деякі країни, включаючи Німеччину, виступають проти ембарго на нафту та газ. Я радий, щоп'ятий пакет містить ембарго на постачання вугілля та деревини", - сказав президент України. "Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито говорила, що ми не будемо членом НАТО. Але, щиро кажучи, риторика Німеччини змінилася", - сказав Зеленський, одночасно схваливши проведення у ФРН великих демонстрацій на підтримку України.

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За минулу добу гуманітарними коридорами евакуйовано 6 665 людей, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. З Маріуполя та Бердянська за день на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. З них із Маріуполя - 1 614 людей. 3 544 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Оріхів, Гуляйполе.

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Київ протягом тижня підготує відповіді на офійціну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС. Про це у відеозаерненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми отримали запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для висновку Єврокомісії щодо готовності України для членства в ЄС. Відповіді наш Уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня", - наголосив Зеленський.

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