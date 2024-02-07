В Україні запускають проєкт "бойових" чайових

Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у середу, 7 лютого, про новий проєкт так званих "бойових" чайових.

Таку функцію запускає Monobank. Завдяки ній можна буде донатити на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) при відвідуванні кафе та ресторанів.

"Щомісяця українці залишають більше 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки в кафе та ресторанах. А чи мали б ми змогу, в принципі, відвідати кафе чи ресторан, якби не ЗСУ? Ні! Саме тому ми придумали "бойові". Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а бойові - це вдячність за життя. Ми хочемо стати першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і бойові", - написав у Telegram співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.

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За його словами, віднині при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують новий сервіс, після екрана чайових з'явиться екран "бойових", а "гроші будуть використані на прямі потреби війська".

"Кожен заклад може додати свою "банку", і бойові підуть тим підрозділам або військовим, яким допомагає саме ваш бізнес. Ви ж всі допомагаєте, правда?! Якщо б не ЗСУ, за столиками у ресторанах було б завжди пусто. Та і столів напевно вже не було би. Пам'ятайте про це за кожною філіжанкою кави. І залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а і бойові тим, завдяки кому, ця кава взагалі можлива", - додав він.

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