В Україні запровадили санкції щодо російських попартистів 

Війна Росії проти України - новини суботи, 7 січня (час київський)

++18.50++

Член комітету німецького Бундестагу з питань оборони, експерт Вільної демократичної партії Маркус Фабер (Marcus Faber) наполягає на поставках Києву німецьких танків Leopard. "Сучасні бойові танки - це один із найпереконливіших аргументів на користь того, що російські війська, що вторгнулися, повинні повернутися додому", - наголосив Фабер в інтерв'ю виданню Rheinische Post. За словами Фабера, 180 танків Leopard 1 очікують на ліцензії на експорт в Україну.

++18.30++

Незважаючи на односторонньо оголошений так званий "режим припинення вогню", російські війська продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. Також протягом доби росіяни завдали авіаудару та здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ідеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

Наступальні дії РФ тривають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве. На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів.

На тимчасово зайнятих територіях, у Мелітополі та Приазовському Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження російських військ, а також 3 удари по позиціях їх ЗРК.

++18.05++

У Дніпрі демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову (18 ст.). Монумент, встановлений у 1971 році, зняли з постаменту та транспортують на територію одного з комунальних підприємств.

Фото: Mykola Myakshykov/Ukrinform/abaca/picture alliance

Фото: Mykola Myakshykov/Ukrinform/abaca/picture alliance

++17.25++

Посол України в ФРН Олексій Макеєв висловлює оптимізм щодо постачання Берліном Києву танків Leopard. У розмові з виданням Wirtschaftswoche він наголосив, що хоча настрій українців на перемогу у війні цього року дуже високий, але не все залежить від них. "Ми все ще потребуємо військової підтримки. Тому що за мир треба боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців", - пояснив Макеєв.

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++16.55++

В Україні запровадили санкції щодо російських попартистів

Президент Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 січня про запровадження персональних санкцій щодо низки фізичних осіб. Під санкції потрапили, зокрема, російські співаки Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, Лариса Доліна, Філіпп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Володимир Пресняков, Стат П'єха, Михайло Шуфутинський, оперна співачка Анна Нетребко. Також санкції запроваджені щодо телеведучих Жанни Бадоєвої, Дани Борисової, Леоніда Якубовича, режисера Микити Міхалкова, артиста Євгена Петросяна та пропагандистки Маргарити Симоньян.

++16.20++

Українські прикордонники зупинили просування російської піхоти на одному з напрямків біля Бахмута. При цьому військові ДПСУ ліквідували командира підрозділу армії РФ та кулеметника. За даними ДПСУ у Facebook, це зупинило наступ.

++16.10++

Спостережний пост сил оборони України виявив дві дрейфуючі протикорабельні міни біля берегів Одеської області, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ. "Небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - зазначається у Telegram. У ВМС нагадали, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщати чи знешкоджувати.

++15.30++

Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу, експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) підтримав постачання бойових машин піхоти Marder Україні. Тільки завдяки таким постачанням можна швидше закінчити війну, наголосив він Deutschlandfunk. За його словами, Росія продовжує ескалацію - незважаючи на всю стриманість, виявлену, зокрема, Німеччиною. Рішення про постачання бронетранспортерів свідчить про єдність Заходу, наголосив Кізеветтер. Тепер, додав він, можна дати зрозуміти Москві, що якщо Росія не піде на переговори, "наступним кроком буде навчання екіпажів бойових танків, а потім - і постачання".

++15.10++

Місто Соледар на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, стверджує народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. "Соледар під контролем Сил оборони України", - написав Мисягін у Telegram. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", цю інформацію підтвердили у 46 окремій десантно-штурмовій бригаді і зазначили, що на околицях міста тривають запеклі бої.

++14:20++

У Росії заявили, що у анексованому Криму, у Севастополі, спрацювала система протиповітряної оборони щодо безпілотника. Повідомляється, що БПЛА "збили над Північним молом".

++13:50++

Роберта Мецола Фото: Benoit Doppagne/BELGA/dpa/picture alliance

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола привітала рішення Німеччини про постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Мецола наголосила, що важливо, щоб Європейський Союз продовжував підтримувати українців у політичній, гуманітарній та військовій площині. Однак також необхідно, щоб Європа зміцнила свої сили оборони та стала "справжнім оборонним союзом", додала голова Європарламенту.

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++13:20++

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що російські війська минулої доби 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, написав він у Telegram. За словами Янушевича, Херсон обстрілювали 9 разів - під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

++13:00++

Троє цивільних українців загинули і ще 14 - отримали поранення через атаки російських підрозділів 6 січня, повідомив в Telegram заступиник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Двоє загиблих і сім поранених - на Донеччині, решта - в Херсонській області.

++12:05++

Двоє жителів Донецької області загинули і вісім дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських військ в ніч на суботу, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Червоній Горі. У місті поранено 5 осіб, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення в Предтечині Костянтинівської громади", - написав Кириленко в Телеграм. "На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлових багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Островське. Зафіксовані періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - додав він.

++11:20++

Росія збирається мобілізувати ще 500 тисяч людей для війни проти України, пише The Guardian з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. За цими даними, нову хвилю мобілізації можуть оголосити 15 січня, після зимових свят у Росії. "Вони роблять акцент на кількості людей і техніки", - цитує виданя представника ГУР Вадима Скібіцького. За його словами, розвиток подій залежатиме багато в чому від продовження постачань в Україну західних боєприпасів і зброї.

++10:35++

Російські посадовці та військові блогери продовжують негативно коментувати оголошення президентом Росії Володимиром Путіним "різдвяного перемир'я" у війні проти України, йдеться в щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Також в ISW звертають увагу, що в російському інформаційному просторі майже не було реакції на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад три мільярди доларів. З цієї, а також попередніх ситуацій, аналітики роблять висновок, що Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні. При цьому для нього пріоритетом є можливість використання такої інформації в своїх інформаційних кампаніях, а не фактичні "червоні лінії чи конкретні занепокоєння щодо потенційної загрози, яку можуть становити західні системи озброєння, вважають в інституті. "Ці зауваження варто розглянути в контексті обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, далекобійних систем та інших можливостей", - зауважують в ISW.

++09:50++

Бої в Україні у час Різдва тривають на звичайному рівні, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії, оприлюдненому міноборони Великобританії у Twitter. Однією з ділянок, де йдуть найбільш запеклі зіткнення залишається район Кремінної Луганської області. Оскільки в цьому районі є ліси, що перешкоджають повітряному спостереженню, бойові дії здебільшого зведені до протистояння піхоти, часто на короткій дистанції. "Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області", - зауважують в британській розвідці.

++09:15++

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить різдвяне богослужіння вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ (МП). Предстоятель ПЦУ на богослужінні висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. "Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи згоду з усіма. Але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність", - сказав Епіфаній під час богослужіння. Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, "оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо".

++08:54++

Міністри юстиції з різних країн світу зберуться в Лондоні в березні з метою фінансової та практичної підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС), який розслідує воєнні злочини в Україні. Захід організовують спільно Великобританія та Нідерланди."Російські війська мають знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну доти, доки не буде встановлено справедливість", - заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб.

++07:45++

Український президент Володимир Зеленський подякував США за рекордний пакет оборонної допомоги. Вітаю рекордний пакет оборонної допомоги. "Дякую за принципово нове озброєння, зокрема БМП Bradley та зенітні ракети. Це справді посилить армію на полі бою. Чудовий різдвяний подарунок для всіх українців! Разом з народом наближаємо спільну перемогу!", написав Зеленський у Twitter.

++07:25++

Потягом 6 січня російські війська завдали по території України один ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За цими даними, з різних видів озброєнь окупаційні підрозділи обстрілювали населенні пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, та Херсонському напрямках.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.

За цими даними, українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження російських військ, ракетні війська і артилерія - вразили чотири райони зосередження сили та техніки противника, і два склади пально-мастильних матеріалів.

За минулу добу українські війська відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Окупаційні війська змусили отримати російські паспорти три тисячі працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і вивели гривню з обігу в Енергодарі. "Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - йдеться в дописі Генштабу у Facebook.

Тим часом в Бєлгородській області Росії через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в місцева поліція обходить квартири та будинки, проводить перепис чоловічого населення призовного віку та "бесіди щодо популяризації служби", зазначається у повідомленні.



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