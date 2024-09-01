В Україні запровадили екстрені відключення світла

У Києві та 13 областях України ввечері 1 вересня запровадили аварійні відключення електроенергії. Оголошені раніше графіки застосування обмежень у цих регіонах тимчасово не діють.

В Україні у неділю, 1 вересня, запровадили екстрені відключення електроенергії, про повідомили в "ДТЕК Київські електромережі". "За наказом "Укренерго" з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії. Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі", - йдеться у повідомленні компанії.

Також ДТЕК закликало економити електроенергію тих, у кого наразі немає відключень, щоб допомогти стабілізувати систему.

Згодом Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" повідомила про те, що аварійні відключення запроваджені у Києві та 13 областях України.

"У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Також НЕК наголосила, що оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

А у понеділок, 2 вересня, НЕК "Укренерго" планує застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів 1-2 чергами впродовж доби. Згідно з повідомлення компанії, з 00:00 до 16:00 діятиме одна черга відключень, з 16:00 до 24:00 - дві.

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Нагадаємо, що зранку 26 серпня Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилися об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Це був наймасованіший напад з повітря за останній час - Росія випустила щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Після цього росіяни продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України.