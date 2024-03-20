В Україні закриють список "міжнародних спонсорів війни"

Закриття списку НАЗК аргументували відсутністю нормативної бази для його існування, на що нарікали партнери. Всю інформацію передадуть робочій групі, яка вирішить, чи вводити РНБО санкції щодо компаній з переліку.

Кабінет міністрів України відмовився від списку "міжнародних спонсорів війни" на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідне рішення ухвалили на розширеному засіданні 19 березня за участю голів НАЗК і Служби безпеки України, генерального прокурора, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та представників посольств європейських країн, США, Канади й Китаю.

Згідно з повідомленням уряду, інформацію з сайту НАЗК передадуть міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики, яка визначить підстави для "застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб'єктів. Згодом ця робоча група підготує пропозиції для розгляду на засіданні РНБО .

Сторінка НАЗК зі списком "спонсорів війни" буде перенаправляти користувачів на сайт РНБО "Державний реєстр санкцій". Поки що ця сторінка функціонує як і раніше та налічує 50 іноземних компаній.

Відсутність нормативної бази для існування реєстру

Рішення закрити реєстр НАЗК мотивували "численними зверненнями представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази" для його існування, а також "негативним впливом цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії".

Як наголосили представники міністерства юстиції, поширення від імені держави "такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні" є неприйнятним. На думку представників РНБО, потрібні додаткові інституції щодо реалізації державної санкційної політики.

Суперечки через внесення до чорного списку НАЗК

У список "міжнародні спонсори війни" НАЗК вносить компанії, які не вийшли з російського ринку. Цей реєстр запровадили вже за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Нині в ньому перебувають компанії з 18 країн.

Перебування в цьому списку не передбачає жодних економічних обмежень чи юридичних наслідків для компаній. Мета - репутаційний тиск. Втім, список неодноразово ставав приводом для блокування окремими країнами рішень на рівні ЄС щодо нових пакетів санкцій проти РФ та військової підтримки України. Це робили Греція, Угорщина та Австрія, вимагаючи виключити зі списку компанії зі своїх країн. У березні НАЗК призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

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