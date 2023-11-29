В Україні загинув російський генерал - підірвався на міні

За даними російських ЗМІ, генерал-майор збройних сил РФ Володимир Завадський підірвався в Україні на міні в тилу.

Генерал-майор збройних сил Російської Федерації Володимир Завадський загинув в Україні, підірвавшись на міні в тилу, повідомляють в середу, 29 листопада, російські ЗМІ.

Завадський був заступником командира 14-го армійського корпусу. Спершу про його загибель, без уточнення причини, повідомила у російській соціальній мережі "Вконтакте" організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища "Кремль".

Згодом наближений до російського силового блоку Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написав, що генерал-майор загинув, підірвавшись на міні "на відстані від лінії бойового зіткнення".

Російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории" зазначає, що це вже 12-е повідомлення про загибель вищих офіцерів збройних сил РФ з початку повномасштабної війни Росії проти України. Офіційно воно не підтверджене.

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