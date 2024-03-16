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В Україні загинув німець-доброволець, який воював у ЗСУ

Євген Жуков | Дмитро Шварц
16 березня 2024 р.

Громадянин Німеччини Штефан вирушив до України на війну у квітні 2022 року. Він загинув після прямого влучання в бліндаж, з якого працював із розвідувальними дронами.

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Українські військові на Бахмутському напрямку, лютий 2024 року
Українські військові на Сході УкраїниФото: Jose Colon/Andalou/picture alliance

На сході України внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув громадянин Німеччини, який воював на боці Збройних сил України (ЗСУ). Про це виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) повідомили у п'ятницю, 15 березня, в Інтернаціональному легіоні територіальної оборони України.

За даними формування, 37-річний доброволець працював із підрозділом, який керував розвідувальними дронами, з бліндажу, який напередодні, 14 березня, був зруйнований внаслідок прямого влучання. "Коли нам вдалося його відкопати, він був уже мертвий", - цитує RND представників Інтернаціонального легіону, які називають бійця, відомого лише на ім'я Штефан (Stefan), "справжнім героєм".

У МЗС ФРН заявили, що відомству "відомо про повідомлення про німця, який, можливо, загинув у ході бойових дій в Україні". За даними міністерства, посольство Німеччини у Києві з'ясовує обставини смерті.

RND повідомляє, що журналісти цієї видавничої групи спілкувалися із загиблим трохи більше року тому у Харкові. Тоді Штефан розповів, що п'ять років прослужив у Бундесвері, тричі його відправляли до Афганістану. Він володів транспортною компанією на півдні Німеччини, а у квітні 2022 року виїхав на війну до України. Штефан не хотів, щоб у ЗМІ з'являлися якісь додаткові дані про нього через те, що Росія, як він стверджував, призначила за його голову нагороду.

Як повідомлялось, у середині лютого у Києві була похована німкеня Савіта Ваґнер, яка воювала на боці ЗСУ і загинула на сході України наприкінці січня.

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