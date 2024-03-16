В Україні загинув німець-доброволець, який воював у ЗСУ

Громадянин Німеччини Штефан вирушив до України на війну у квітні 2022 року. Він загинув після прямого влучання в бліндаж, з якого працював із розвідувальними дронами.

На сході України внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув громадянин Німеччини, який воював на боці Збройних сил України (ЗСУ). Про це виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) повідомили у п'ятницю, 15 березня, в Інтернаціональному легіоні територіальної оборони України.

За даними формування, 37-річний доброволець працював із підрозділом, який керував розвідувальними дронами, з бліндажу, який напередодні, 14 березня, був зруйнований внаслідок прямого влучання. "Коли нам вдалося його відкопати, він був уже мертвий", - цитує RND представників Інтернаціонального легіону, які називають бійця, відомого лише на ім'я Штефан (Stefan), "справжнім героєм".

У МЗС ФРН заявили, що відомству "відомо про повідомлення про німця, який, можливо, загинув у ході бойових дій в Україні". За даними міністерства, посольство Німеччини у Києві з'ясовує обставини смерті.

RND повідомляє, що журналісти цієї видавничої групи спілкувалися із загиблим трохи більше року тому у Харкові. Тоді Штефан розповів, що п'ять років прослужив у Бундесвері, тричі його відправляли до Афганістану. Він володів транспортною компанією на півдні Німеччини, а у квітні 2022 року виїхав на війну до України. Штефан не хотів, щоб у ЗМІ з'являлися якісь додаткові дані про нього через те, що Росія, як він стверджував, призначила за його голову нагороду.

Як повідомлялось, у середині лютого у Києві була похована німкеня Савіта Ваґнер, яка воювала на боці ЗСУ і загинула на сході України наприкінці січня.