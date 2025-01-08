В Україні задекларували 2,5 тис одиниць вогнепальної зброї

Також українці задекларували понад 430 тис боєприпасів, зазначили у Національній поліції України. Відповідний закон діє з 25 листопада 2024 року.

Від початку процесу декларування зброї в Україні понад 2,1 тисячі громадян зареєстрували 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї, повідомив в телеефірі начальник управління контролю за обігом зброї Національної поліції В'ячеслав Савченко.

"З початку процесу декларування до територіальних підрозділів поліції безпосередньо вже звернулося 2178 громадян, які задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї. Також громадяни декларують боєприпаси - їх задекларовано 430 тисяч", - цитує Савченка "Укрінформ".

Крім того, за його словами, громадяни здали до поліції 94 одиниці вогнепальної зброї й понад 30 тисяч боєприпасів.

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Представник НПУ зауважив, що найбільше українці декларують нарізну та гладкоствольну зброю, рушниці тощо. Водночас декларуванню не підлягають такі види озброєння, як кулемети, гранатомети, міномети і вогнемети.

Нагадаємо, в Україні 25 листопада 2024 року набув чинності закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Як наголошують у МВС, закон закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. Також посилюється механізм контролю за обігом зброї. Станом на 25 грудня 2024 року українцями було задекларовано 1930 одиниць зброї після набрання чинності законом щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

За оцінками Української асоціації власників зброї, до повномасштабного вторгнення Росії на руках в українців було близько п'яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Відтоді її могло побільшати в рази.