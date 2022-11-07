В Україні заявили про будівництво нового літака "Мрія"

257-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 7 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 7 листопада (час київський).

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У рамках ініціативи зі збору коштів з Литви передали українцям першу партію із 13 генераторів, повідомило у Facebook посольство України в Вільнюсі. "Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода", - йдеться в повідомленні

У диппредставництві подякували литовському народу та партнерам, які відгукнулася на терміновий запит. "Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань", - наголосили в посольстві.

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"Мрія" як жертва війни: як повернути легендарний літак To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив про початок будівництва другого літака Ан-225 "Мрія", повідомляє Bild. За даними керівника підприємства, новий літак готовий на 30 відсотків. "Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", - зазначив він.

Загальна вартість нового літака оцінюється в 500 мільйонів євро. Збирати ці кошти допоможе, зокрема, міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і де який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому аеропорту до кінця року триватиме виставка світлин знищеного літака, а також продаватимуть сувенірну продукцію, зокрема моделі "Мрії". Кошти від продажу підуть на будівництво.

Ан-225 "Мрія" було спалено у лютому під час повітряної атаки РФ на територію аеропорту Гостомель.

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Під окупованим Росією українським містом Маріуполем з початку літа з'явилося понад 1500 нових могил. Такого висновку дійшли журналісти британської медіакомпанії BBC, вивчивши супутникові знімки місцевості.

Кадри, надані BBC адміністрацією міста, також були додатково проаналізовані Центром інформаційної стійкості (CIR). За його оцінками, загалом від початку війни на території Маріуполя виникло приблизно 4600 могил. Скільки саме людей там поховано, невідомо. Кадри із супутників американської компанії космічних технологій Maxar показують, що кількість поховань у приміських селищах Старий Крим, Мангуш і Виноградне збільшується з весни. Востаннє ці дані досліджували в червні, і відтоді, як вважають експерти CIR, додалося близько 1500 нових могил.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не збирається підтримувати ініціативу ЄС щодо надання Україні щомісячної допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро в 2023 році. Він наголосив, що Будапешт "безумовно" не погодиться на цей крок. "Чому? Тому що ми вже зробили це один раз. Ми підтримували кредитування під час епідемії коронавірусу, і цього було більш ніж достатньо", - цитує Сіярто угорське виданняHungary Today . При цьому сам намір ЄС надати Києву новий пакет допомоги Сіярто привітав і запевнив, що його країна також продовжуватиме допомагати України, але на двосторонній основі.

Читайте докладніше: Будапешт погрожує заблокувати новий пакет фінансової допомоги ЄС Києву

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У Львові до 12 років засудили "чиновницю" окупаційної влади Криму, повідомляє сайт обласної прокуратури. Прокурор у суді довів, що з 2014 по 2021 рік засуджена обіймала керівну посаду у так званому "міністерстві економічного розвитку Республіки Крим" та "сприяла представникам РФ у проведенні підривної діяльності на території України". У січні 2022 року жінка приїхала з Криму на підконтрольну Україні територію за українським паспортом і не змогла повернутися через бойові дії. У квітні при намаганні потрапити до Польщі її затримали. За даними СБУ, вона планувала виїхати через кордон з ЄС до Білорусі, а згодом - до РФ.

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Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) під час аудієнції подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, повідомляє сайт УГКЦ. "Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей", - йдеться в повідомленні.

Фото: VATICAN MEDIA/ipa-agency.net/IMAGO

Святослав розповів Франциску про служіння УГКЦ в умовах війни, а також про те, що відбувається у найбільш постраждалих від російського вторгнення регіонах в центрі, на сході та півдні Україні. "Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, - це ніщо інше, як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування української держави", - наголосив він.

У свою чергу Папа Римський висловив свою близькість із "багатостраждальним українським народом" і розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу. Глава УГКЦ подякував Франциску за його зусилля для припинення війни в Україні, звільнення полонених та організацію всесвітньої гуманітарної допомоги для українського народу.

++19.31++

Росіяни масовано грабують українські населені пункти і готують провокації на правобережжі Херсонщини, повідомило в Telegram головне управління розвідки міністерства оборони України. Жителям окупованих районів Херсонської області розсилають СМС-повідомлення "про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури". "Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби", - повідомляє ГУР.

Розвідники зазначають: вельми вірогідно що днями російські війська обстріляють житлові райони з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується також продовження терміну дії комендантської години "для прихованого заведення нових сил на правий берег".

Тим часом через дамбу Каховської гідроелектростанції з правобережжя упродовж трьох діб пересуваються колони російської військової техніки, переважно тентовані вантажні та цивільні автомобілі, запаковані награбованим майном, зазначають в ГУР. "Окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон", - йдеться у повідомленні.

За даними української сторони, зокрема Бериславському районі росіяни методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі, в селищі Любимівка - вилучили практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки, повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки. Уздовж гирла Дніпра з місцевих рад населених пунктів вивезли всю документацію. У самих приміщеннях облаштовано комендатури окупаційних військ. У селах Ольгівка та Токарівка підірвано вишки мобільного зв'язку українських операторів, повідомляє ГУР.

++19.00++

З 80 тисяч мобілізованих росіян, яких направили в окуповані регіони України, вже приблизно 50 тисяч солдат РФ беруть участь в бойових діях, заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі губернатором Тверської області, повідомляє сайт Кремля. 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним заявляв, що в бойових діях бере участь 41 тисяча мобілізованих. Решта з 300 тисяч набраних під час мобілізації росіян, за словами посадовців, "проходять підготовку на полігонах". Так звану "часткову мобілізацію" у РФ Путін оголосив 21 вересня.

++18.45++

Україна вперше в історії підготувала свій павільйон на кліматичній конференції ООН. Відео проєкту опублікував український енергохолдинг "ДТЕК". "У його центрі - інсталяція у вигляді вирви від снаряда. Такими усіяні зараз родючі українські землі. Всередині вирви - понад 500 кубів з 16-ма видами українських ґрунтів. Це нагадування про величезний потенціал України та її важливість для світової продовольчої стабільності", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook. Конференція COP27 6 по 18 листопада проходить у Єгипті. 8 листопада до учасників заходу звернеться президент України Володимир Зеленський.

++18.29++

Умовою переговорів України з РФ є виведення російських військ із території країни, написав у понеділок у Telegram-каналі радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України. 2. Далі - все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: говоритимемо з наступним лідером Росії", - написав він.

++17.54++

Перебої з мобільним зв'язком у Києві викликані тривалими відключеннями електроенергії, пояснила Київська міська військова адміністрація в Telegram. "Справа в тому, що обладнання вимагає постійного живлення. Аби забезпечити стабільну роботу, застосовують батареї. Вони можуть забезпечити роботу на чотири-п'ять годин. Тому, коли електроенергію вимикають надовго, то акумулятори не встигають перезарядитися", - йдеться в повідомленні.

Так само через відключення виникають і проблеми з мобільним інтернетом: мережа зазнає значного навантаження, "коли більшість переходить з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет", зауважують в КМВА.

Чиновники наголошують, що більшість українських мереж зв'язку зберігають свою функціональність, дозволяють телефонувати або відправляти смс, але якщо в певний момент оператор недоступний - можна переключитися на іншу мережу.

++17.21++

Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета орденом Ярослава Мудрого V ступеня, повідомляє офіційний Telegram-канал президента України. Баффет отримав відзнаку за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі.

"Подякував за підтримку проекту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проект має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України", - зазначив Володимир Зеленський

На вихідних, під час візиту на Харківщину, американський філантроп обговорив з місцевою владою фінансування фондів, які беруть участь у розмінуванні області. "Крім того, говорили про відновлення критичної інфраструктури, про кризову допомогу на випадок надзвичайних ситуацій під час зимового періоду", - йдеться в Telegram-каналі голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

++16.45++

Національний банк очікує, що місія Міжнародного валютного фонду по Україні розпочне роботу з 11 листопада. Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, передають Українські Новини. Місія триватиме до 17 листопада. Пишний розповів, що це будуть технічні дискусії, що мають стати основою для програми розширеного фінансування.

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++16.21++

За кілька днів боїв в районі села Павлівка біля Вугледара Донецької області 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ втратила 300 людей убитими, пораненими і зниклими безвісти, а також 50 відсотків техніки, пише російське видання The Insider. Після такої поразки бійці бригади написали листа губернатору Приморського краю РФ, де дислокується підрозділ, зі скаргами на командування та з проханням надіслати на місце комісію, щоб зупинити "непідготовлений" наступ на українські позиції.

++15.59++

Діти з Ізюму в російському Білгороді, квітень 2022 Фото: RIA NovostiI/SNA/MAGO

Представники РФ незаконно вивезли понад шість тисяч українських дітей, повідомила керівниця управління секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Олена Вихор в ефірі марафону Суспільного. "Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності", - розповіла вона. Вихор додала, що влада також розглядає той варіант, коли батьки самостійно ухвалюють рішення і підписують будь-які заяви, що вони погоджуються на так зване оздоровлення. Якщо російським урядом не дотримуються термінів повернення назад дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих дітей.

Напередодні повідомлялося, що 12 дітей з олешківського дитбудинку-інтернату на Херсонщині, де знаходяться діти з інвалідністю, окупанти вивезли до психіатричної лікарні в Криму.

Читайте також: Вивезені з російської окупації діти: депортовані чи евакуйовані?

++15.20++

В Україні у власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств, з-поміж яких АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта". Про це повідомив на брифінгу у понеділок секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таке рішення було ухвалене 5 листопада 2022 року під час засідання ставки Верховного головнокомандувача.

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість", - сказав Данілов. "Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення", - додав він.

Читайте докладніше: Активи "Мотор Січі", "Укрнафти" і ще трьох підприємств передали міноборони

++14:46++

Фінляндія не розміщуватиме ядерну зброю після вступу в НАТО

Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території після вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявив президент країни Саулі Нійністе.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Така зброя "є засобом профілактики, а не самоціллю", цитує його фінське видання Yle. "Після вступу до альянсу Фінляндія не має наміру ввозити ядерну зброю на свою територію. І немає жодних ознак того, що хтось пропонує її фінам", - наголосив він.

Говорячи про війну в Україні, Нійністе наголосив, що РФ не мала права нападати на неї, а вона має право захищати свою територіальну цілісність. Завершення цієї війни, за його словами, поки не видно, оскільки жодна зі сторін не йде на компроміс щодо своїх вихідних позицій. Заради досягнення миру та припинення загибелі людей він закликав докласти зусиль для збереження контакту з Москвою, і підтримав відповідні кроки президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz).

++14:17++

Папа Римський Франциск прийняв главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука). Це його перший візит до Ватикану після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зазначає KNA. За даними агентства, поки що немає інформації про те, чи є частиною переговорів можлива поїздка Папи Римського до Києва.

Згідно з заявою УГКЦ, поширеною перед початком візиту, Святослав хоче "донести до Святішого Отця та Святого Престолу біль українського народу та особисто розповісти про жахіття війни, які переживає український народ".

++13:58++

"Російський гуманізм": Посол у Ватикані порадив Папі Римському відвідати Україну

Посол України у Ватикані Андрій Юраш відреагував на слова Папи Римського Франциска про "російський гуманізм".

Напередодні Папа сказав, що його вражає жорстокість російських солдатів і найманців в Україні, бо вона не притаманна російському народові. "Російський народ - це великий народ (…) Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства", - цитує його Vatican News.

Український посол відповів, що Папі варто було би відвідати зараз Україну. "І побачити, як 4,5 мільйона людей залишилися без електрики та води, "насолоджуючись" цим російським "гуманізмом": накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники Достоєвського", - написав він у Facebook.

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++13:27++

Митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви на Вінниччині повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".





"Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - заявили в Службі безпеки України.

++13:00++

В Україну прибули системи ППО NASAMS і Aspide

В Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS і Aspide, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував за цю зброю Норвегії, Іспанії та США.





++12:43++

Щонайменше 112 тисяч громадян РФ емігрували до Грузії від початку року, повідомляє агенція Reuters із посиланням на грузинську статистику перетину кордону. Перша велика хвиля з 43 тисяч росіян прибула до країни після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого, друга - після оголошення російським президентом Володимиром Путіним загальнонаціональної мобілізації на війну в Україну наприкінці вересня.

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++12:12++

Понад пів мільйона українців обрали в застосунку "Дія" журі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Лідерами опитування стали вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Після підписання угоди вони офіційно стануть членами журі. Якщо хтось з них відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат із дев'яти, які брали участь в голосуванні. Наприклад, Тіна Кароль або Dzidzio. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

17 грудня українці зможуть в "Дії" обрати виконавця, який представить країну на Євробаченні.

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++11:43++

Розвідка: Росія використала 80 відсотків сучасних ракет

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist.

Водночас, за словами Скібіцького, українській воєнній розвідці відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, та відправити їх авіацією до анексованого Криму і морем - до російських портів на Каспійському морі. "Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - сказав він.

Розвідник визнав, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет або схожих за характеристиками російських "Іскандерів". За його словами, в жовтні росіяни запустили 25 останніх, а Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною Україна є і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Як пише видання, використання Росією таких ракет стримує лише їхній дефіцит. "Росіянам критично не вистачає боєприпасів", - сказав західний чиновник на умовах анонімності. За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "Іскандерів". Інші джерела сказали виданню, що в РФ лишилося близько 40 "Кинджалів".

Поповнивши запаси іранськими ракетами, Росія може подвоїти атаки, тому зараз, як ніколи, Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, наголошують українські посадовці. Насамперед ідеться про американські системи Patriot, а також ракети більшої дальності, наприклад американські ATACMS.

++11:14++

Близько 09:30 українські військові збили на Херсонщині російський штурмовий Су-25. Про це повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

Тим часом британська розвідка у своєму щоденному звіті пише, що Росії, найімовірніше, не вдасться відновити довоєнний авіаційний бойовий потенціал своїх військово-космічних сил. "Безперервний брак переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється незадовільною підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеними ризиками проведення ближньої повітряної підтримки в зонах щільної протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати російської авіації, ймовірно, значно перевищують здатність (військово-промислового комплексу РФ. - Ред.) випускати нові літаки. А час, необхідний для підготовки вправних пілотів, ще більше знижує здатність Росії до відновлення бойового авіаційного потенціалу", - йдеться в аналітичному звіті, оприлюдненому міністерством оборони Великобританії.

++10:49++

У Куп'янському районі Харківської області російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, який їхав дорогою між населеними пунктами. Водій авто госпіталізований з пораненнями. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Як уточнив заступник керівника Офісу президента України, це сталося годину тому. Машиною, в яку влучив снаряд, доставляли хліб у населені пункти району.

Крім того, Тимошенко повідомив, що на Сумщині за добу зафіксували 200 "прильотів" з реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок, мінометів і гранатометів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, одна дістала поранень.

Ще одна людина травмована внаслідок обстрілів у Бериславському районі Херсонської області.

У свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на світанку російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. За попередньою інформацією, жертв немає. Водночас за минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, п'ятеро людей отримали поранення в Бахмуті, Красногорівці та Лимані.

++10:27++

Європейський центральний банк (ЄЦБ) заперечує проти планів італійської банківської групи UniCredit не виводити кошти з Росії попри війну РФ проти України, повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела. ЄЦБ вважає присутність банку на російському ринку небажаним джерелом ризику та продовжує наполягати на виведенні бізнесу UniCredit з Росії, вказує газета.

++09:58++

Російські солдати 52 рази обстрілювали Запорізьку область 6 листопада. Внаслідок обстрілів загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++09:35++

У Брюсселі не планують прискореної процедури вступу України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї визнав, що для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу може знадобитися понад два-три роки.

Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

У коментарі для німецького видання Die Welt Варгеї сказав, що Україна має втілити важливі реформи в семи сферах, але не з усіма з них це можна зробити швидко, а тому графік початку переговорів чітко визначити неможливо. Навіть якщо Києву вдасться вийти на початок перемовин про вступ наприкінці 2023 року, в Брюсселі не плекають ілюзій завершити їх протягом року. "З огляду на значну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад один-два роки", - спрогнозував Варгеї.

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила, що Київ прагне розпочати перемовини про вступ до ЄС вже до кінця поточного року. За її словами, значна частина необхідних для цього реформ вже реалізована, тож Євросоюз міг би "діяти швидше" і не застосовувати "звичайну процедуру". Варгеї натомість наголосив: "До України застосовуються ті самі критерії, що і до всіх інших заявників".

++09:08++

ISW: Кремль іде на деескалацію ядерної риторики

Москва згортає політику ядерних погроз щодо Заходу та України, до яких раніше нерідко вдавалися ключові представники російського політикуму. Такий висновок містить найсвіжіший звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно зі спостереженнями аналітиків, такі зміни в риториці Кремля спостерігаються з кінця жовтня й на початку листопада.

"Застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, а нині Кремль вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики", - йдеться в останньому звіті. Аналітики зокрема зазначають, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України й надалі чинити спротив російському вторгненню. "Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не підуть на переговори під дулом пістолета і не відмовлятимуться від суверенного права України на свої території", - виснували в ISW.

Автори звіту не виключають, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Зокрема, вони звертають увагу на повідомлення офіційних осіб США та їхніх союзників про те, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван контактував з радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим з метою зменшити ризик застосування ядерної зброї.

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Останніми місяцями радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван кілька разів конфіденційно спілкувався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхніми даними, метою цих розмов було запобігання ризику ескалації, зокрема можливого застосування ядерної зброї, та збереження каналів зв'язку відкритими.

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Сьогодні планові відключення електроенергії будуть в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

В окремих областях будуть діяти й екстрені аварійні відключення. "Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки", - кажуть в "Укренерго".

++07:57++

У Донецьку зайнялося приміщення управління залізницею. Окупанти стверджують, що пожежа виникла внаслідок обстрілу українськими військовими.

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Впродовж минулої доби російські військові завдали чотирьох ракетних і 24 авіаційних ударів, та вчинили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка на Луганщині.

Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Каховка в Херсонській області росіяни проводять "пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню". "Затриманих вивозять до Горностаївки й під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться в зведенні. А в Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.

++07:18++

У Херсоні припинили мовлення російські канали - ОК "Південь"

В окупованому Херсоні близько тижня тому припинили мовлення російські телеканали, заявив речник оперативного командування Збройних сил України Владислав Назаров. "Натомість почало ловити "Суспільне" на 92.00 FM", - написав він у Facebook.