В Україні за добу зафіксували 429 нових випадків та 10 жертв COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зареєстровано 22811 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 679 летальних випадків та 8934 одужань пацієнтів.

Всього за останню добу зареєстровано 429 нових випадків та 10 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

Найбільше інфікувань виявлено у Чернівецькій області (3259), Києві (2849), а також в Рівненській (1628), Львівській (1563), Київській (1535), Івано-Франківській (1360) та Тернопільській (1145) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (46), Чернігівській (150) та Донецькій (158) областях.

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Перехід до адаптивного карантину

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня до 22 червня. Постанова продовжує дію карантинних заходів на всій території України та водночас містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Зокрема, Київ уже перейшов до другого етапу послаблення карантину, що передбачає відновлення роботи наземного громадського транспорту у звичному режимі. З 25 травня у Києві після вимушеного двомісячного простою відновив свою роботу метрополітен. Цього ж дня запрацювало й харківське метро.

Спортзали та басейни - з 1 червня

На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня - в Україні за певних умов можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня розпочнуть запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.

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