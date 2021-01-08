 В Україні за добу виявили понад п′ять тисяч заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

В Україні за добу виявили понад п'ять тисяч заражень коронавірусом

В Україні за останню добу померли 99 людей з діагнозом COVID-19, госпіталізовано 2100 осіб, а офіційно одужали 5292 людини. Найбільше нових випадків зафіксували у Одеській і Київській областях та в Києві.

В Україні за останню добу виявили 5011 нових заражень коронавірусом

В Україні за останню добу виявили 5011 нових заражень коронавірусом

В Україні станом на неділю, 10 січня, протягом останньої доби було зафіксовано 5011 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зокрема, інфікувалися 113 дітей та 164 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за даними міністра, за минулу добу в країні госпіталізували 2100 хворих на COVID-19. Померли 99 пацієнтів з діагнозом COVID-19, одужали 5292 особи. За минулу добу в Україні було проведено 23245 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР - 17718, методом імуноферментного аналізу (ІФА) - 5527.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано понад 1,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 19 767 осіб, у яких підтвердили зараження, померли.

Нагадаємо, з 8 січня на всій території України почав діяти посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

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