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Наслідки обстрілу Харкова у лютомуФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS
КонфліктиУкраїна

В Україні за добу внаслідок атак РФ вбито п'ятьох цивільних

Анастасія Шепелева
2 год. тому

П'ятеро цивільних загинули, 25 зазнали поранень за добу внаслідок російських обстрілів восьми областей України, повідомив Military Media Center.

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Внаслідок російських атак на вісім областей України за добу загинули п'ятеро цивільних, ще 25 зазнали поранень, повідомив у неділю, 26 березня, Military Media Center із посиланням на дані ситуаційного центру міністерства оборони України.

"Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет”, тактична авіація) здійснено обстріли 132 населених пунктів, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ: 660 окупантів знищено за добу

Водночас за минулу добу у війні РФ проти України загинули 660 російських окупантів, повідомив вранці у неділю Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за добу ЗСУ знищили, зокрема, 15 російських танків, 15 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони та два дрони. Загалом кількість жертв РФ у війні проти України сягнула близько 170,5 тисячі військових, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Російська сторона не оприлюднює кількість своїх втрат. Київ також не озвучує власні військові втрати. Перевірити достовірність даних ЗСУ в умовах бойових дій неможливо.

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