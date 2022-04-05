В Україні за добу гумкоридорами евакуйовані 3,8 тисячі людей

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
42-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 6 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 5 квітня.
DW стежить за подіями середи, 6 квітня (час київський)
++00.05++
За 4 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3846 осіб, повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була змушена повернутися, проте на зворотному шляху на цих автобусах було евакуйовано маріупольців та місцевих жителів з міста Бердянськ, зазначила Верещук. Крім того, із Луганської області вдалося вивезти 1080 людей.
Читайте також: Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті