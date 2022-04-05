 В Україні за добу гумкоридорами евакуйовані 3,8 тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

В Україні за добу гумкоридорами евакуйовані 3,8 тисячі людей

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DW стежить за подіями середи, 6 квітня (час київський)

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За 4 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3846 осіб, повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була змушена повернутися, проте на зворотному шляху на цих автобусах було евакуйовано маріупольців та місцевих жителів з міста Бердянськ, зазначила Верещук. Крім того, із Луганської області вдалося вивезти 1080 людей.

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