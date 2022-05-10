В Україні вже понад вісім мільйонів внутрішньо переміщених осіб - МОМ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабнувійну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину 10 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини вівторка, 10 травня (час київський).

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Посольство Німеччини в Києві відновить роботу у вівторок, 10 травня, з мінімальним штатом співробітників, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві. Робота посольства ФРН у столиці України була зупинена в середині лютого, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

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У Маріуполі залишається 100 тисяч людей, яким необхідно дати шанс на безпечну евакуацію, заявив міський голова Вадим Бойченко. "Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - наводить слова Бойченка Маріупольська міська рада у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за надання військової допомоги Україні, але закликав продовжити її надання літаками та вертольотами. "Українці завжди пам'ятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що нам допомогло", - сказав він у вівторок, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Словаччини. "І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю, зокрема у питаннях авіації - літаків та гелікоптерів. Нашу землю є кому захищати, а от у небі нам потрібна велика підтримка, зокрема і ваша", - наголосив він.

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Президент України також закликав Словаччину уникнути залежності від російських енергоресурсів, оскільки це може поставити під загрозу незалежність країни. "Ми бачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поряд із собою. Російські енергоресурси не є просто товаром, від них варто відмовитись, насамперед від нафти, оскільки це питання про свободу", - сказав він. "Я розумію, що для вас та для деяких країн є складнощі. Для Словаччини питання російської нафти та її заміщення не є питанням моментальної дії", - додав Зеленський, навівши після цього "український приклад".

За словами президента, "дуже довго російські політики виборювали постачання в Україну російського газу". "Вони пропонували нібито вигідні варіанти, неринкові, але вони були зручними для Москви. Ще недавно Україна була одним із напрямків збуту для "Газпрому". І до чого це призвело? Україна не лише залежала від російського газу, а й російських політичних рішень", - попередив президент. Він нагадав, що "будь-які спроби перейти на ринкові умови постачання закінчувалися газовими війнами і в результаті - кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу нашому суверенітету". "Також українські політики гралися з розміщенням Чорноморського флоту в Криму, прив'язуючи до цього газове питання. Цей флот - лише прикриття для захоплення території, повзучої анексії, яку треба було завершити вторгненням, що й сталося у 2014 році", - сказав він, додавши: "Ось що було в нашій історії і чого я раджу уникнути нашим друзям, які можуть хоч на відсоток опинитися у політичній залежності від РФ".

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З початку російського вторгнення 24 лютого кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила вісім мільйонів людей, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ). Згідно з дослідженням МОМ, проведеним з 17 квітня по 3 травня, основною потребою внутрішньо переміщених осіб є фінансова підтримка. Дослідження також показало, що 44 відсотки переміщених людей розглядають можливість подальшої релокації через масштаби гуманітарної кризи в країні.