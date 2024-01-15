В Україні вже засудили 77 воєнних злочинців РФ - Костін

В Україні винесли вироки 77 російським воєнним злочинцям, ще 477 оголосили підозри. Про це повідомив очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації "формули миру" в Давосі, пише у понеділок, 15 січня, ОГПУ.

"Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено. Розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії - ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу", - заявив Костін. Він наголосив на важливості спрямування спільних зусиль держав-підписантів "формули миру" на підтримку трибуналу та забезпечення його функціонування.

Як зазначили в ОГПУ, під час панелі, присвяченій сьомому пункту формули щодо відновлення справедливості, учасники форуму почули свідчення 16-річного хлопця, батька якого застрелили окупанти на його очах, та постраждалої від сексуального насильства окупантом молодої жінки.

"Ці люди заслуговують на справедливість. І саме заради них та інших постраждалих ми будуємо нашу мережу всеосяжної відповідальності за всі злочини агресора", - зауважив Костін.

Крім того, очільник ОГПУ подякував Нідерландам за "лідерство" в робочій групі з реалізації пункту 7 "формули миру".

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Понад 80 делегацій у Давосі

Загалом у конференції в Давосі щодо України беруть участь понад 80 делегацій з усього світу. Мета заходу - обговорити пропозиції України або так звану "формулу миру" щодо встановлення тривалого миру. Цей представлений раніше план Києва з десяти пунктів передбачає виведення всіх російських військ, покарання для російських воєнних злочинців, репарації та гарантії безпеки. Це була вже четверта зустріч такого роду.

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