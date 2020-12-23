 В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Новини

В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражень коронавірусом

В Україні за останню добу підтвердили 11 035 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас 186 людей померли, а 2 739 осіб госпіталізували.

В Україні підтвердили 11 035 нових випадків інфікування коронавірусом

В Україні за минулу добу зафіксували 11 035 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 484 дитини та 388 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 25 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 15 337 людей, померли 186 пацієнтів, госпіталізовано 2739 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила мільйон. Померла загалом 17 581 людина з підтвердженим інфікуванням.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили в Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Раніше в міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.Читайте також: Коронавірус в Україні: уряд пропонує штрафувати за порушення самоізоляції.

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