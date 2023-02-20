В Україні вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної сотні. Через дев’ять років після Революції Гідності битва за незалежність триває, наголосив він.

У День пам'яті героїв Небесної сотні президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував загиблих у Києві учасників Революції гідності. Глава держави та першта леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні у центрі Києва та вдарили у Дзвін Гідності. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей", - наголосив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, українці знають, що таке виборювати й захищати власну свободу, і через дев’ять років після Революції Гідності битва за незалежність триває. "За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - заявив Зеленський.

Українська міцність і сила духу, зазначив він, базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила. "Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", - наголосив Зеленський.

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Залужний: Ми продовжуємо боротьбу

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний нагадав про ціну свободи, за яку воюють українці, та висловив впевненість у перемозі. "Сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо", - написав він у Facebook.

У 2013-2014-го, за словами Залужного, українці зробили свій цивілізаційний вибір, а прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. "З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад три тисячі кілометрів. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - наголосив він.

"Справи Майдану"

Тим часом Офіс генпрокурора України відзвітувався про роботу над "справами Майдану". Зазначається, що повідомив протягом минулого року про підозру повідомлено 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб, а чотири особи засуджено.

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Загалом до кримінальної відповідальності притягнуто понад 500 осіб і засуджено понад 50 осіб.

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